Junta valora la fortaleza del mercado de trabajo regional y cree que los datos consolidan su "buena trayectoria"

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral del Gobierno de C-LM, Nuria Chust. - JCCM

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral del Gobierno regional, Nuria Chust, ha valorado la fortaleza del mercado de trabajo regional tras los datos conocidos este martes, que indican un descenso en el desempleo en la región en 1.682 personas, sumando a la cifra "histórica" en empleo afiliado "el dato de paro más bajo en un mes de mayo en los últimos 18 años".

"A estos buenos datos en materia de bajada del desempleo se suman las cifras de afiliación a la Seguridad Social, que no solo suponen la primera vez que superamos las 800.000 personas afiliadas en un mes de mayo en la región, como sucedió también en el mes de abril, sino que las 814.280 personas afiliadas a la Seguridad Social es el dato más alto de empleo afiliado en la región con independencia del mes analizado", ha indicado Nuria Chust, señalando que se han creado en Castilla-La Mancha 9.942 nuevos empleos en mayo y 21.701 nuevos empleos en el último año, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Para Chust, "las cifras del mes de mayo consolidan la buena trayectoria del mercado de trabajo en la región", señalando que, desde la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno de Castilla-La Mancha, 99.700 personas han salido de las listas del desempleo en Castilla-La Mancha y se han creado 174.649 nuevos empleos.

"Como ya anunció ayer el presidente, en los próximos días vamos a resolver provisionalmente la convocatoria del Programa de Apoyo Activo al Empleo, que va a dar una oportunidad laboral a 6.400 personas desempleadas en la región para seguir generando y apoyando la inserción laboral en Castilla-La Mancha", ha finalizado.