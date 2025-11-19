El jurado del juicio por el triple crimen de Chiloeches retomará este jueves la tercera jornada de deliberación

GUADALAJARA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular en el juicio por el triple crimen y robo en un chalé de Chiloeches retomará de nuevo la deliberación del objeto del veredicto este jueves, 20 de noviembre, a partir de las 9.00 horas, tras ser interrumpida pasadas las 20.00 horas tras una jornada de mañana y tarde.

Los miembros del jurado popular que juzgan a F.P.S. de tres delitos de asesinato, robo con violencia y de incendio intencionado y a C.B.M y D.M.A. como cómplices o colaboradores, recibieron este martes el objeto del veredicto y este jueves afrontarán la tercera jornada de deliberación de un caso que, tal y como reconocía en su momento la magistrada presidenta de la sala, María Elena Mayor, es complejo.

El jurado deberá pronunciarse sobre las 43 preguntas con subepígrafes que contiene el documento entregado sobre la magistrada presidenta, quien ya les recordaba en su momento el carácter secreto, nominal y motivado de todas las decisiones que adopten, así como la necesidad de basarse exclusivamente en las pruebas practicadas en sala, bajo riesgo de nulidad del procedimiento.

Durante el día y medio que hasta el momento se ha reunido el tribunal ciudadano, este ha permanecido incomunicado, requisito necesario para efectuar el proceso de evaluación de la responsabilidad penal de los tres acusados, la de F.P.S. como principal encausado y y la de C.B.M. y D.M.A. como presuntos colaboradores en relación con los hechos ocurridos la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando un presunto robo derivaba en la muerte violenta de un matrimonio y su hija y en el posterior incendio de la vivienda, supuestamente para tapar huellas.

La Fiscalía ha solicitado prisión permanente revisable y 40 años adicionales para F.P.S. por las tres muertes, cinco años para C.B.M. y tres años y seis meses para D.M.A.; la acusación particular ha defendido un plan conjunto y ha pedido que los dos últimos sean considerados cooperadores necesarios, no rebajando en nada su petición inicial de penas, mientras que las defensas han reiterado sus versiones exculpatorias o atenuadas.

La vista por este caso, celebrada en la Audiencia Provincial de Guadalajara, arrancaba el lunes 10 de noviembre, un año y siete meses después de producirse los hechos.