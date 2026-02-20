Jurado popular declara no culpable a la enfermera acusada de no atender a un joven que murió en Corral de Almaguer

Juicio a enfermera por no atender a un joven que murió en Corral de Almaguer. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha declarado este viernes no culpable a V.M.F., la enfermera acusada de un delito de omisión de socorro por el fallecimiento, el 26 de enero de 2018, de C.P.M. en el polideportivo de Corral de Almaguer (Toledo), quien falleció por una parada cardiorrespiratoria mientras disputaba un partido de fútbol.

Los cuatro hombres y cinco mujeres que componen el jurado de este juicio que comenzó el miércoles en la Audiencia Provincial de Toledo ha emitido su veredicto definitivo sobre las 17.50 horas.

El jurado, según ha leído su portavoz, ha considerado que la enfermera se dio cuenta de la gravedad del joven fallecido sobre las 20.18 horas, y dos minutos más tarde fue el 112 el que se personó en el lugar.

"Consideramos que ella hubiera tardado, después de enterarse, mucho más tiempo en preparar un equipo que no estaba preparado" para que saliera desde el centro de salud.

Además, la portavoz del jurado se ha dirigido a la familia del joven fallecido para expresarles que sienten "muchísimo" lo ocurrido, dándose por concluido el juicio, a la espera de la redacción de la sentencia absolutoria.

Este ha sido un juicio en el que la Fiscalía decidió no acusar, por lo que ha sido la familia del fallecido la que ha ejercido la acusación particular. Aunque en un principio la acusación se dirigía hacia la enfermera y un médico, finalmente la acusación particular decidió renunciar a la acción penal frente a este último, considerando "autora individual y única" a la enfermera.

De esta forma, la acusación particular pide para la acusada una multa de 12 meses a razón de 24 euros diarios y, además, una pena accesoria de inhabilitación, debiendo indemnizar conjuntamente a los herederos de la víctima.

PRIMER VEREDICTO

Pasadas las 17.00 horas, el jurado popular ha emitido un primer veredicto, pero el acta le ha sido devuelta al existir "una contradicción" entre los hechos que el jurado consideraba probados y su propio veredicto.

En concreto, han declarado no culpable a la acusada pero han fijado como probados "hechos desfavorables que podrían constituir el delito", ha aclarado el magistrado presidente de la Sala de la Audiencia, quien ha devuelto el acta al jurado "intentando que exista algún tipo de corrección para que pueda ser coherente el veredicto".

HECHOS JUZGADOS

Los hechos juzgados ocurrieron, según el Fiscal, el 26 de enero de 2018, cuando C.P.M., el fallecido, de 21 años, se encontraba disputando un partido de fútbol en el polideportivo de Corral de Almaguer y sobre las 19.55 horas cayó desplomado al suelo, encontrándose inconsciente y con una brecha en la cabeza.

Desde el polideportivo se llamó al Servicio de Emergencias 112 y los dos profesionales que se encontraban en el centro sanitario alegaron que no podían acudir al polideportivo porque el otro equipo médico había salido a atender a otro paciente en Lillo y no tenían transporte para acudir, ante lo que se les ofreció por dos veces llevarlos en otro vehículo.

Tras una nueva llamada al 112 fueron informados de que ya había salido una ambulancia desde Quintanar de la Orden, que llegó al pabellón a las 20.26 horas, cuando C.P.M. se encontraba en asistolia. El joven fue enviado al hospital Virgen de la Salud pero falleció al día siguiente.