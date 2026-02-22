Juzgan este lunes a un hombre discapacitado acusado de violar en Albacete a otra interna de su residencia

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzga este lunes, 23 de febrero, a un hombre con discapacidad mental acusado de violar en Albacete a otra compañera de su residencia, también con discapacidad, mientras dormía, en un delito de violación por el que solicita siete años de prisión.

Según recoge el escrito de acusación, el procesado había sido declarado en 2019 incapaz de regir su persona y bienes debido a una enfermedad encefalopática, asumiendo su tutela la Junta de Castilla-La Mancha a través de la fundación Futucam.

La víctima, de 23 años, y quien también padecía una enfermedad que le impedía actuar con autonomía y se hallaba sujeta a la patria potestad de sus padres, vivía como el acusado en una residencia especializada de la ciudad.

En junio de 2022, el procesado entró en la habitación de la víctima una noche de madrugada y, tras comprobar que estaba dormida, la agredió sexualmente.

La Fiscalía sostiene que, a pesar del grado de retraso y discapacidad del encausado, considerada del 49%, sabía lo que hacía sobre la mujer y actuó sin consentimiento alguno de ésta. Por ello, la acusación ha pedido, además del periodo de cárcel, 8 años de libertad vigilada y 15 años de orden de alejamiento.