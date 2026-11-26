Carteles promocionales de las actividades culturales del finde semana en Guadalajara. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio Buero Vallejo abrirá la programación este jueves 26 de noviembre, a las 20.30 horas, con el último concierto del Ciclo de Jazz Guadalajara 2026, protagonizado por Michael Mayo Trio.

El cantante estadounidense Michael Mayo pertenece a una generación de músicos que explora nuevas posibilidades expresivas de la voz dentro del jazz contemporáneo. Su propuesta combina improvisación vocal, recursos rítmicos, influencias del soul y una interpretación en la que la voz funciona también como instrumento.

Nacido en Los Ángeles y formado en el prestigioso Thelonious Monk Institute of Jazz Performance, Mayo, en Guadalajara, estará acompañado por Andrew Freedman al piano y Robin Baytas a la batería, en un formato de trío que permitirá escuchar su repertorio y sus improvisaciones en directo.

El concierto cerrará una edición del ciclo que ha reunido durante noviembre distintas expresiones del jazz, desde el homenaje a Bebo Valdés hasta las propuestas de James Carter Organ Trio y New York Flamenco Reunion, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

ANA GUERRA LLEVA SU POP AL BUERO VALLEJO CON ESCENARIO DIAL

El viernes 27 de noviembre, a las 20.00 horas, el Teatro Auditorio Buero Vallejo recibirá a Ana Guerra, dentro de la programación de Escenario Dial Guadalajara.

La cantante y compositora canaria, que se dio a conocer al gran público a través de Operación Triunfo, ha consolidado una trayectoria dentro del pop español con canciones como Lo malo, Ni la hora y Bajito. Su repertorio combina melodías pop, influencias latinas y letras que abordan las relaciones personales, las emociones y las experiencias cotidianas.

Las entradas tienen un precio de 15 euros, a los que se añaden 1,50 euros de gastos de gestión en las compras realizadas a través de Enterticket.

KIKO VENENO LLEVA SU GIRA POR TEATROS AL BUERO VALLEJO

El sábado 28 de noviembre, a las 20.00 horas, el Buero Vallejo recibirá a Kiko Veneno, uno de los nombres más reconocibles de la música popular española, dentro de su gira por teatros.

El artista, cuya trayectoria se extiende durante más de cuatro décadas, ha desarrollado un lenguaje musical propio en el que conviven el flamenco, el rock, la rumba y la canción de autor.

El concierto permitirá recorrer distintas etapas de su carrera en un formato concebido para el escenario teatral, donde las letras, las melodías y los arreglos musicales adquieren especial protagonismo.

'CUÉNTAME EL TEATRO' REGRESA CON DON JUAN TENORIO

El programa 'Cuéntame el teatro' regresa este fin de semana al Teatro Auditorio Buero Vallejo, con una adaptación de 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años.

La actividad contará con dos sesiones gratuitas, a las 11.00 y a las 12.30 horas, en las que los comunicacion@aytoguadajara.es pequeños espectadores podrán acercarse a uno de los personajes más conocidos del teatro español mediante una propuesta adaptada a su edad.

El programa celebra su segunda edición consecutiva y recupera su formato de cita mensual hasta el próximo mes de mayo, con representaciones en distintos espacios municipales.

Todas las actividades serán gratuitas y estarán concebidas para acercar el lenguaje escénico, los grandes autores y las obras clásicas a la infancia.

La iniciativa propone un primer contacto con el teatro a través de la narración, los personajes y la participación del público, favoreciendo que los niños descubran las historias que forman parte de la tradición literaria y teatral.

JANDRO COMBINA MAGIA Y HUMOR PARA CERRAR EL DOMINGO

El domingo 29 de noviembre, a las 18.00 horas, el Teatro Auditorio Buero Vallejo acogerá 'Descabellado', el espectáculo de Jandro, que combina magia, humor y situaciones inesperadas.

Conocido por su trayectoria como ilusionista, humorista y colaborador televisivo, Jandro presenta un espectáculo que juega con las expectativas del público mediante números de magia, efectos sorprendentes y momentos cómicos.

La función se anuncia como una propuesta insólita, construida a partir de situaciones que desafían la lógica y buscan sorprender a los espectadores. Las entradas tienen un precio de 15 euros.

CUENTOS INFANTILES Y UN ENCUENTRO CON ROSA BRUN

La Biblioteca Municipal José Antonio Suárez de Puga acogerá el viernes 27 de noviembre, a las 18.00 horas, una nueva sesión de La Hora del Cuento, titulada 'La vivienda de los vientos'.

La actividad se celebrará en la comunicacion@aytoguadajara.es sala infantil, con entrada libre hasta completar aforo, y ofrecerá una propuesta de narración oral dirigida a los pequeños lectores.

Por su parte, el Museo Francisco Sobrino recibirá el jueves 26 de noviembre, a las 19.00 horas, a la artista Rosa Brun, con motivo de la presentación y entrega del catálogo de su exposición 'Umbrales de color y materia. La poética espacial de Rosa Brun'.

El encuentro permitirá acercarse a la trayectoria y al proceso creativo de la artista, cuya obra investiga las relaciones entre el color, la materia y el espacio, transitando entre la pintura y la escultura.

La actividad está dirigida al público adulto y ofrecerá una oportunidad para conocer su trabajo a través de sus propias explicaciones.

TRES PÓDCAST EN DIRECTO EN EL CENTRO FUNDACIÓN IBERCAJA

El Centro Fundación Ibercaja Guadalajara dedicará parte del fin de semana a la narración sonora, con tres grabaciones de pódcast en directo que permitirán al público asistir al proceso de creación de estos formatos, con acceso a 5 euros.

El viernes 27 de noviembre llegará 'Terrores nocturnos', una propuesta centrada en relatos inquietantes, sucesos misteriosos e historias de terror.

El sábado 28 se anuncian 'Entiende tu mente', dedicado a la psicología y al comportamiento humano, y 'La escóbula de la brújula', que aborda temas relacionados con la historia, las curiosidades y el conocimiento desde una perspectiva divulgativa.