Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, ofrecerá en Albacete la charla 'El peso invisible de la maternidad'

Archivo - La concejala de Juventud de Albacete, Gala de la Calzada. - AYUNTAMIENTO - Archivo

ALBACETE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete va a programar una charla titulada 'El peso Invisible de la maternidad' que ofrecerá Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio.

Será el 23 de octubre a las 18.00 horas en el Aula Magna del Edificio Melchor de Macanaz del Campus Universitario de Albacete, fortaleciendo así la colaboración entre Ayuntamiento y Universidad para la transformación cultural y educativa, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

La concejala de Mujer e Igualdad, Gala de la Calzada, ha informado de esta actividad aprobada por la Junta de Gobierno Local para "sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la corresponsabilidad y la conciliación, para que las mujeres no tengan que verse obligadas a renunciar al desarrollo laboral ni a la crianza".

En la charla se presentarán los resultados recogidos durante 10 años por la Asociación Yo No Renuncio y se detallarán las reivindicaciones de la entidad. Tras la charla se realizará un debate con los asistentes, entre los que se espera contar con la comunidad universitaria (alumnos y profesores), además de familias, tejido asociativo, personal técnico y ciudadanía en general.

La concejala ha recordado que "la persistencia de la brecha de género en los usos del tiempo y la asunción mayoritaria de las tareas de cuidados por parte de las mujeres constituyen un obstáculo para lograr una igualdad real y efectiva".

"La maternidad sigue destapando los antiguos roles de género, obligando a muchas mujeres a renunciar a ver crecer a sus hijos e hijas o a su carrera profesional debido a la falta de corresponsabilidad. Por ello queremos generar una reflexión pública que aborde la conciliación no como un asunto privado de las mujeres, sino como un desafío social, político y económico que nos concierne a todos", ha sentenciado.