Leonardo da Vinci despliega su genio inventor en el Mercado de Abastos de Guadalajara

El Espacio Medarde acoge una exposición original e interactiva con 21 máquinas del genio renacentista, que acerca la ingeniería y la ciencia al gran público. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Medarde, ubicado en el Mercado de Abastos de Guadalajara, acoge desde este miércoles la exposición 'Leonardo Da Vinci: El Inventor', una muestra didáctica e itinerante que reúne 21 máquinas y maquetas basadas en los diseños del genio renacentista y que podrá visitarse hasta el próximo 4 de marzo.

La exposición ha sido presentada por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, Javier Toquero, junto al director de Cultura Entretenida, Francisco Molina, entidad organizadora de la muestra, que ya ha pasado por otras ciudades españolas con una alta afluencia de público.

Durante la presentación, Toquero ha señalado que esta iniciativa se enmarca dentro del programa municipal de divulgación cultural, que este año gira en torno a la ciencia y la tecnología, tras dedicar la edición anterior a la gastronomía.

En este sentido, ha destacado la importancia de la ingeniería como "una rama fundamental para el desarrollo de la humanidad" y ha subrayado el carácter educativo de la exposición, especialmente dirigida al público escolar y juvenil.

La muestra ofrece un recorrido por la faceta inventora de Leonardo Da Vinci, con especial atención a sus estudios de mecánica, ingeniería, anatomía y observación de la naturaleza.

Las piezas expuestas, algunas a escala real, han sido construidas a partir de los bocetos originales del artista e interpretadas por arquitectos e ingenieros, permitiendo comprender el funcionamiento de mecanismos basados en poleas, engranajes y ruedas dentadas.

Según ha explicado Molina, se trata de una exposición interactiva y divulgativa que pone en valor a Leonardo como "prototipo del hombre del Renacimiento", adelantado a su tiempo y obsesionado con lograr mayor precisión, seguridad y eficiencia en el trabajo humano.

La exposición incorpora además recursos audiovisuales en 3D y espacios participativos para facilitar la comprensión de los inventos.

El recorrido incluye también una aproximación a la vertiente más empresarial de Leonardo da Vinci, destacando su necesidad de obtener el patrocinio de grandes mecenas como los Médici o los Sforza para desarrollar sus proyectos, así como una recreación del célebre Hombre de Vitruvio.

La exposición forma parte del programa cultural del Ayuntamiento, donde se incluyen también conferencias, talleres y actividades en distintos espacios municipales.