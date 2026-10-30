Levantan el Puesto de Mando Avanzado de la zona cero en Urda y centralizan la emergencia en Toledo

Camión del Servicio de Emergencias 112 de C-LM marchándose del Puesto de Mando Avanzado del accidente ferroviario de Urda. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO), 30 (EUROPA PRESS)

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha quedado desmantelado alrededor de las 12.00 horas de este viernes, después de que la emergencia haya descendido a la situación operativa 1, aunque la Guardia Civil continúa trabajando sobre el terreno para localizar los últimos posibles restos humanos que todavía pudieran encontrarse en el lugar del siniestro.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han explicado que, tras la retirada del dispositivo instalado en las inmediaciones del accidente, la coordinación de la emergencia se ha centralizado en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Toledo.

Estas mismas fuentes han confirmado que, tras rebajarse la emergencia al nivel 1, ya no es necesario mantener el PMA en la zona cero, por lo que toda la coordinación se ha centralizado en el Cecopi.

No obstante, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) continúa activo para coordinar las actuaciones que todavía permanecen en marcha.

La retirada del Puesto de Mando Avanzado supone un cambio en la organización del dispositivo de emergencias que ha permanecido desplegado desde el pasado miércoles, cuando se produjo la colisión entre los dos trenes de alta velocidad.

El levantamiento del puesto de mando no implica que hayan concluido todos los trabajos en la zona cero. La Guardia Civil continúa realizando las últimas labores de rastreo para descartar que puedan quedar restos humanos entre los vagones accidentados o en sus inmediaciones.

Durante este viernes, efectivos del Instituto Armado, incluidos especialistas del Servicio Cinológico, han vuelto a inspeccionar el escenario del accidente, mientras los equipos de Criminalística y Policía Judicial continúan con la recogida de pruebas y evidencias para la investigación.

La previsión es que estas últimas tareas de búsqueda puedan darse por finalizadas a lo largo de este mismo viernes o durante la jornada del sábado, aunque su conclusión dependerá del desarrollo de los trabajos sobre el terreno.