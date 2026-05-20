La Ley de Inversiones Estratégicas Prioritarias de C-LM se aprobará en septiembre "con más fondos y más agilidad"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Albacete. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM
ALBACETE 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Inversiones Estratégicas Prioritarias de Castilla-La Mancha se aprobará en septiembre, actualizando el marco "de apoyo y estímulo" y contando "con más financiación, con más fondos y, por supuesto, con más agilidad".
Así lo ha avanzado este miércoles el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención en la inauguración del I Foro de Industria de Castilla-La Mancha celebración en Albacete.
Según ha comentado, esta Ley de Inversiones Estratégicas Prioritarias "va a englobar, a aumentar y, de alguna manera, a sustituir, las leyes que teníamos hasta ahora".
En este contexto, ha avanzado igualmente que "el próximo viernes el Gobierno va a aprobar una nueva iniciativa muy importante, ni más ni menos que 60 millones de euros" que convertirá a Castilla-La Mancha en "la primera autonomía que lo haga al amparo de fondos extraordinarios".
Ha especificado que serán "60 millones de euros para más ayudas, más innovación en sectores muy estratégicos y novedosos que tienen que ver con la transición verde, con la biotecnología, con la digitalización".