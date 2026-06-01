La Ley de Universidades de C-LM finaliza su exposición pública con 36 aportaciones y 800 visitas

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - JCCM

ALBACETE 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha concretado que la futura Ley de Universidades ha recogido 36 aportaciones y ha registrado más de 800 visitas al portal de participación, en su proceso de participación pública desarrollado entre abril y mayo.

Pastor, ha participado en la reunión del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ha estado presente el director general de Universidades, José Antonio Castro; el rector de la institución, Julián Garde; y el presidente del Consejo Social, José María Barreda; entre otros.

En su intervención en el encuentro, Amador Pastor ha señalado que la futura Ley de Universidades de Castilla-La Mancha se plantea como una reforma estratégica para adaptar el sistema universitario regional a los retos actuales, fortaleciendo la universidad pública como eje vertebrador del conocimiento, la investigación y la innovación.

La norma busca garantizar la calidad y la solvencia institucional, atraer y retener talento, impulsar la transferencia de conocimiento al tejido productivo y mejorar la competitividad de la región, ha informado la Junta en nota de prensa.

La nueva ley responde a los profundos cambios experimentados por el ámbito universitario en las últimas décadas, marcados por la internacionalización, la digitalización, la investigación de excelencia, la colaboración con las empresas y las nuevas demandas sociales y laborales.

Además, adapta el marco autonómico a la legislación estatal vigente y refuerza el papel de la universidad como herramienta de igualdad de oportunidades, cohesión territorial, desarrollo económico y prestigio institucional para Castilla-La Mancha.

El consejero de Educación ha subrayado que la futura Ley nace desde el diálogo, la transparencia y la escucha activa, con el objetivo de construir una universidad más moderna, innovadora, internacionalizada y capaz de generar oportunidades para el talento y el desarrollo científico de la Comunidad Autónoma.

CONSEJO SOCIAL

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado pleno extraordinario en el Campus de Albacete, bajo la presidencia de José María Barreda, acompañado por el rector de la UCLM, Julián Garde.

Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, como primer punto del orden del día, se ha celebrado la toma de posesión de Francisco Cañizares Jiménez, alcalde de Ciudad Real, como vocal del Consejo a propuesta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.

En otro orden de asuntos, el pleno del Consejo ha aprobado el Plan Trienal de Actuaciones de este órgano colegiado de participación para el periodo 2026-2028. Asimismo, ha ratificado los criterios de distribución de las becas del Ministerio para los departamentos de la Universidad y ha ratificado la designación de las representantes del Consejo Social de la UCLM en el Consejo LGTBI de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tal y como ha informado la UCLM en nota de prensa.