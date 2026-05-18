Liétor acoge cuatro conciertos de órgano con músicos internacionales en su 43 edición del festival Francisco Navarro

ALBACETE 18 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Albacete, José González, ha presentado este lunes en la sede de su institución la 43 edición del festival Francisco Navarro, una serie de cuatro conciertos de órgano que tendrán lugar en la iglesia de Santiago Apóstol y el convento de Carmelitas Descalzos del municipio de Liétor, con la participación de intérpretes de renombre internacional como Anne-Gaëlle Shannon o Pieter-Jelle de Boer, y que se celebrarán los sábados 23 y 30 de mayo y el 6 y 13 de junio a las ocho de la tarde de manera gratuita.

González ha destacado que el evento se trata "de uno de los ciclos de conciertos más consolidados de la provincia y con más antigüedad en toda España" en la especialidad del órgano. El ciclo de conciertos se ha convertido gracias a su trayectoria en "referente a nivel nacional", declarado como Fiesta de Interés Turístico Regional y en un generador "de dinamismo económico y oportunidades al municipio" al impulsar el turismo.

El diputado ha elevado además "el valor incalculable" del patrimonio arquitectónico donde se celebran los conciertos, considerado como uno de los pueblos más bellos de Castilla-La Mancha.

El director de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, cuya entidad colabora en la organización de los conciertos, ha señalado la trascendencia del festival, cuya iniciativa ha generado la recuperación de órganos tradicionales en las iglesias de los pueblos, siendo ya seis los municipios de la provincia que han restaurado los instrumentos.

Javier Sáez, músico y organizador del festival, ha detallado que los dos órganos con los que cuenta Liétor, una pieza forjada por el músico Joseph Llopis en 1787 y restaurada en los ochenta y otro adquirido en los noventa de origen francés, permiten que el municipio acoja todas las variantes de música clásica para órgano, pasando del barroco español a los grandes autores centroeuropeos.

En esta edición, el 3 de mayo arrancará con un concierto a cuatro manos con Anne-Gaëlle Shannon y Pieter-Jelle de Boer que adaptan al órgano distintas piezas clásicas desde el siglo XVI al XX. El músico italiano Olimpio Medori se centrará en la obra del autor barroco Scarlatti el 30 de mayo.

El sábado 6 de junio, el festival ha apostado por el talento joven con el organista murciano Jaime Martínez, quien interpretará piezas de Frescobaldi, Bach y Couperin. El cierre, el día 13 de junio, vendrá de la mano del organista Javier Artigas, quien homenajeará a Correa de Arauxo, uno de los padres de la música barroca española, en su 400º aniversario.

Sáez ha concluido recordando la trayectoria de un ciclo de conciertos que suele llenar aforo, más de 300 personas, tanto visitantes como locales, y que permite "que el hortelano que trabaja en el campo por la mañana pueda disfrutar de los grandes clásicos en su iglesia por la tarde", parafraseando al antiguo cura de Liétor, Francisco Navarro, quien se encargó hace más de cuarenta años de restaurar el órgano antiguo del pueblo y cuyo nombre lleva el festival.