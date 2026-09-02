La lista del paro suma 1.424 personas en agosto en Castilla-La Mancha, que registra 116.120 desempleados

Archivo - Una persona trabajando. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.424 personas en agosto en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (1,24%) hasta los 116.120 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Asimismo, en el último año el desempleo acumula un aumento de 21 personas, lo que supone un incremento del 0,02%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.