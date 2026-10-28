Llegan los primeros familiares de afectados al Hospital de Toledo entre el nerviosismo y la incertidumbre

Llegan los primeros afectados al Hospital de Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los primeros familiares de personas heridas en el accidente ferroviario en Urda han empezado a llegar al Hospital General Universitario de Toledo, reflejando nerviosismo e incertidumbre por desconocer cómo se encuentran sus allegados.

Es el caso de Toñi, una mujer de Salamanca que vivía en Madrid y que ha podido hablar con su hijo, afectado en el accidente y que viajaba a Sevilla a trabajar.

De momento no ha podido confirmar si su hijo ha llegado al hospital toledano, aunque sí ha señalado que ha podido hablar con él a través de otra persona.

"Se ha puesto él. Me ha dicho 'no te preocupes, estoy bien'", ha señalado emocionada esta mujer en declaraciones a los medios.

A las puertas de las Urgencias del Hospital toledano han ido acudiendo a cuentagotas más familiares a pie y en sus coches propios, además de ambulancias con heridos y helicópteros sanitarios.

La Policía Nacional ya ha protegido la entrada de las Urgencias del hospital con una línea de vehículos oficiales y varios agentes, con el fin de preservar la identidad de los afectados que van llegando al centro hospitalario.

Tras esta barrera policial, decenas de medios sanitarios van recibiendo a heridos en las ambulancias que van llegando.