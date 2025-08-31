Lleno para la historia de las fiestas de San Julián de Cuenca de Viva Suecia, Dani Fernández, Sexy Zebras y Das Model

CUENCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El recinto anexo a La Fuensanta colgó este sábado el cartel de no hay billetes en un concierto histórico, ya que pocas actuaciones en la historia reciente de la ciudad pueden presumir de alcanzar los 7.000 conquenses que se reunieron para repartir vivas a Suecia, Dani Fernández, Sexy Zebras, Das Model, We are not DJs y hasta San Julián.

Sexy Zebras fueron los primeros que felicitaron al concejal de Festejos, Alberto Castellano, aunque en este caso no fue por el cartel de este evento, sino por arreglar la espalda a tiempo a su batería para poder desplegar su tralla sobre el escenario. Este trío salvaje, con raíces en Hortaleza, puso el listón muy alto con una actuación vibrante y divertida que agitó el anexo de La Fuensanta con descargas de rock desmelenado como Charlie García y Jaleo que no desentonan con temas más pop como Marisol o Nena.

La mayor virtud de Dani Fernández fue esa intensidad que consigue siempre subir unos cuantos puntos el nivel de su recital, tanto en las canciones más bailables, como Cariño suéltate el pelo o Clima Tropical, como en aquellas en las que se abría el pecho para entregárselo al público conquense, que se lo llevó a casa, guardado en dosis pequeñas para administrarlas cuando el alma apriete.

Entre los muchos momentos que se pueden reseñar de este concierto están la canción que Dani Fernández dedicó a su hermana ante su próxima maternidad, Solo tienes que avisar y su versión de Supersubmarina, con la que honró a este grupo que señala entre sus principales referentes. Además, al igual que Eva Amaral el día anterior, el artista se enfundó una camiseta de la Balompédica Conquense para cerrar su actuación con Bailemos.

El público estaba totalmente entregado a la causa desde el momento en el que Viva Suecia subieron al escenario. El anexo de La Fuensanta coreó una tras otra las canciones de uno de los grupos españoles del momento, que hipnótica al público a base de caderazos de Rafa Val y melodías que se adentran en territorios disco que son ideales para una noche de fiesta de fin de verano.

La aportación a los teclados y a lo que le echen de Carmen Hooine y la colaboración con Dani Fernández en Lo Siento fueron algunos de los momentos más destacables en un concierto donde sonaron himnos como El bien, Justo cuando el mundo apriete o No hemos aprendido nada.

El último de los grandes conciertos de San Julián comenzó con los conquenses Das Model, que apenas tuvieron media hora para dar una muestra en vivo de su nuevo sonido tras las incorporaciones de Jorge Escobedo y Jesús Antúnez; y cerró con una sesión de We are not DJS repleta de bailables remezclas de pop, indie y rock de diferentes épocas.