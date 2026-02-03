Las lluvias hacen que Entrepeñas y Buendía vuelvan a superar el 50% de su capacidad tras sumar 48,22 hectómetros

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han subido su nivel esta semana en 48,22 hectómetros cúbicos gracias a las útlimas lluvias y almacenan actualmente un total de 1.271,56 lo que supone el 50,49 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha ascendido a 18,03 hectómetros, acumulando un total de 493,79 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha subido en 30,19 hasta situarse en los 777,77 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, todos han aumentado sus reservas menos el de Almoguera, que baja 0,23 hectómetros hasta los 5,54, de los siete de máxima que puede acumular.

El embalse de Alcorco aumenta 7,51 hectómetros y se queda con 132,17 de su capacidad máxima de 180; el de El Atance sube 1,87 hectómetros y se queda con 27,58 de los 35 que puede albergar; el de Beleña gana 14,74 hectómetros y se queda con 44,52 de los 53 de su máxima capacidad y el de Bolarque aumenta en 3,47 hectómetros esta semana hasta los 28,36 de su capacidad máxima de 31.

El de Pálmaces ha subido en 2,95, hasta los 20,88, de su máximo total de 31; el de La Tajera aumenta 2,38 hectómetros y se queda con 39,88 de un total de 59 y el de El Vado aumenta en 13,70 hectómetros hasta los 44,98, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, baja en 0,41 hectómetros esta semana y almacena 5,05 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.