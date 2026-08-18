C-LM acelera hasta junio al 9% su crecimiento en las exportaciones, que alcanzan los 5.973,5 millones de euros

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TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la región hasta el mes de junio de 2026 alcanzaron la cifra de 5.973,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,0% respecto al mismo periodo del año anterior. En España, las exportaciones para el mismo periodo han aumentado un 2,0% situándose en 201.133,6 millones de euros, según el último informe elaborado por esta Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Por provincias, en junio Toledo ocupó la primera posición, con 1.838,7 millones euro de exportación (15,6%). Guadalajara con 1.750,5 millones se sitúa en segundo lugar (21,3%). Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 1.339,5 millones (9,9%), y le siguen las provincias de Albacete con 720,8 millones de euros (-9,1%), y Cuenca, con 324,0 millones euro, que registra un descenso en la exportación del 25,2%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 9.125,2 millones de euros aumentando un 2,8%, a la vez que en España subieron un 5,2% hasta los 233.914,6 millones. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un descenso del 5,9%, seguida de Toledo (15,2%), Albacete (8,5%), Ciudad Real (8,6%), y Cuenca (-16,3%).

El saldo comercial de la región hasta junio de 2026 se situó, por tanto, en -3.151,7 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 65,4%, claramente inferior a la media nacional (85,9%).

SECTORES EXPORTADORES

En junio de 2026, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 1.806,8 millones, representando el 30,2% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un descenso del 6,5 % respecto al mismo periodo de 2025.

El sector lo encabezan las Bebidas con 505,5 millones, cuyas ventas disminuyeron un 9,4%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 313,6 millones, registrando un descenso del 20,3%. Frutas, hortalizas y legumbres subieron un 0,1% (312,3 millones de euros). Destacan los Lácteos y huevos con un crecimiento del 5,8% (210,9 millones) y los Preparados alimenticios que aumentaron un 17,6% (201,5 millones de euro).

A continuación, se sitúan los Bienes de Equipo con 1.478,5 millones euro y presentando una subida del 15,1%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (8,5%) y las Semimanufacturas no químicas (29,1%) con 733,5 millones euro y 689,8 euro, respectivamente.

SECTORES IMPORTADORES

Los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (2.626,6 millones euro), con un aumento del 1,6%. El segundo sector importador es Productos Químicos con 1.898,7 millones euro (+9,4%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación y bebidas con un valor de 1.372,7 millones euro, que en este periodo ha disminuido un 8,3%.

PAÍSES DE DESTINO

Hasta junio de 2026, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de CLM al representar el 75,5% del total. En la zona Euro, Portugal es nuestro principal cliente con 1.578,3 millones de euros (27,6%), le siguen Francia con 926,7 millones euro (8,0%), Alemania con 623,7 millones euro (8,4%) e Italia con 503,1 millones euro (-11,0%).

Fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 166,1 millones euro, con una caída del 8,9%, a Turquía fueron de 103,7 millones euro (-3,7%).

Fuera de nuestro entorno más cercano, destacan las exportaciones a: Estados Unidos (175,7 millones euro, 5,6%), Canadá (17,9 millones euro, 27,1%), México (62,5 millones euro, 58,6%), Chile (13,5 millones euro, -13,1%), Brasil (11,4 millones euro, -4,9%), y Perú (7,3 millones euro, 35,3%).

En Asia destacan China con 259,9 millones euro, con un crecimiento del 61,0% y Japón (41,7 millones euro, -29,3%), mientras que Corea del Sur alcanza 41,3 millones euro (10,8%). Finalmente destaca Marruecos (78,3 millones, -10,2%), Argelia 24,3 millones euro, -1,8 %) y Oriente Medio (93,0 millones, 42,3%).

En cuanto a importaciones, el 71,4% tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente). Fuera de la UE, destaca el 9,6% procedente de nuestro principal proveedor no comunitario que es China, con 879,2 millones euro, que bajó un 10,8% respecto al mismo periodo de 2025.