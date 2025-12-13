C-LM activa el Meteocam en fase de alerta en la provincia de Albacete por fuertes lluvias

Archivo - Tormenta - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 8.00 horas de este domingo, día 14, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en la provincia de Albacete.

La activación de este Plan se ha decidido tras el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), de nivel naranja por fuertes lluvias, para la comarca albaceteña de Alcaraz y Segura. Dicho aviso comenzará las 9.00 horas, finalizando a las 23-59 horas, y advierte de la posibilidad de registrar una precipitación acumulada de 30 milímetros en 1 hora y 80 milímetros en 12 horas.

Desde las 00.00 horas hasta las 5.59 horas del lunes día 15, Aemet ha emitido para la misma comarca un aviso de nivel amarillo por precipitación acumulada de 60 milímetros en 12 horas y advierte de la posibilidad de registrar una precipitación acumulada: 80 milímetros en 12 horas, ha informado la Junta en un comunicado.

Además, también en la provincia albaceteña, la Aemet ha elaborado avisos de nivel amarillo por lluvias en la comarca de Hellín y Almansa, con una precipitación acumulada en 12 horas de 60 milímetros, también a partir de las 9.00 horas de mañana y finalizando en la medianoche.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección el Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

En este sentido, la activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias.

CONSEJOS ANTE FUERTES LLUVIAS Y TORMENTAS

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, se va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendidos por una riada.

Finalmente se debe evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.