C-LM activará a las 22.00 horas el Meteocam en toda la región ante las previsiones de viento, lluvia y nevadas

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 22.00 horas de este martes, en Fase de Alerta, Situación Operativa 0, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) para toda la región.

La Dirección del Meteocam ha decretado la activación de este Plan tras valorar los avisos de nivel naranja y amarillo por viento, y amarillo por acumulación de nieve y lluvias, que ha elaborado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles, que afectan a toda la Comunidad Autónoma, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, a partir de las 0.00 horas de la jornada de este miércoles están previstos avisos amarillos por nevadas con acumulaciones de nieve en 24 horas, esperándose que alcancen los cinco centímetros en la comarca toledana de la Sierra de San Vicente. En la provincia de Guadalajara, todas las comarcas se encuentran con avisos amarillos, con la Alcarria con previsiones de dos centímetros, las Parameras de Molina con cinco centímetros y la Serranía de Guadalajara, donde se podrían alcanzar los 15 centímetros. En Cuenca, es la Serranía la que se ve afectada por este aviso de nieve, con acumulaciones de cinco centímetros.

A partir de las 6.00 horas están previstos avisos de nivel naranja por fuertes rachas de viento, que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora en toda la provincia de Albacete, en las comarcas del Valle del Guadiana, Montes Norte-Anchuras y La Mancha, en Ciudad Real; en La Mancha en Cuenca y en las comarcas toledanas de Los Montes de Toledo y La Mancha.

Los avisos amarillos por viento, con rachas que oscilarán entre los 70 y los 80 kilómetros por hora, se han elaborado para toda la provincia de Guadalajara, así como para las comarcas conquenses de La Alcarria y la Serranía; para las toledanas del Valle del Tajo y la Sierra de San Vicente; y para la ciudarrealeña de las Sierras de Alcudia y Madrona. En la comarca albaceteña de Alcaraz y Segura, este aviso comenzaría a las 20.00 horas.

Por último, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido, también para este miércoles, un aviso amarillo por lluvia para la comarca de Alcaraz y Segura, en Albacete, precipitación que podría llegar a los 40 milímetros en doce horas, con inicio a las 6.00 horas.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección el Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas nevadas y vientos.