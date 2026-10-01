C-LM activará el Meteocam a las 13.00 horas de este jueves por lluvias y tormentas en Albacete, Cuenca y Guadalajara

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TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 13.00 horas de este jueves, en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara.

Según informa el Ejecutivo regional, la dirección del Meteocam ha decretado la activación de este Plan tras la recepción de avisos de nivel naranja para hoy por lluvias, con precipitación acumulada en una hora: 30 mm, y también amarillo por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, que ha elaborado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la comarca de la Serranía, en la provincia de Cuenca, y la comarca de Alcaraz y Segura, en la provincia de Albacete, con inicio a las 14.00 horas y fin a las 23.59 horas.

Además, la Aemet ha emitido también avisos para el día de hoy de nivel amarillo por lluvias intensas, en las restantes comarcas de las provincias de Albacete y Cuenca, con precipitaciones acumuladas en 12 horas: 40 mm, con inicio a las 14.00 horas y finalización a las 23.59 horas, así como tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Por último, las previsiones de Aemet señalan también avisos de nivel amarillo en la comarca de las Parameras de Molina, en la provincia de Guadalajara, con precipitaciones acumuladas en una hora: 20 mm, con inicio a las 14.00 horas y finalización a las 23.59 horas. Estos avisos amarillos son también por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca en la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias y tormentas.