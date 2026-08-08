C-LM activará su Plan de Emergencia en previsión de desplazamientos y concentraciones masivas para contemplar el eclipse

Eclipse solar - JCCM

CUENCA/GUADALAJARA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 10.00 horas del próximo miércoles día 12 de agosto, en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).

El Ejecutivo regional, según informa en nota de prensa, activa esta medida en previsión de los desplazamientos y concentraciones masivas de personas que se esperan en determinados puntos de las provincias de Cuenca y Guadalajara, principalmente, para contemplar el eclipse solar que se producirá el día 12, entre las 19.30 y las 20.30 horas.

También se reforzará el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha para la recepción de las llamadas de los ciudadanos. En este sentido, los principales operadores de telefonía españoles reforzarán la red móvil para garantizar la capacidad de comunicaciones, con el fin de adaptar su servicio a la afluencia de personas.

A este respecto, desde la Dirección General de Protección Ciudadana, se movilizarán teléfonos satelitales en Cuenca, Guadalajara y Sigüenza, con el fin de asegurar las comunicaciones con los centros de mando.

ESPECIAL REPERCUSIÓN EN EL NORTE DE CUENCA Y TODA GUADALAJARA

La mitad norte de la provincia de Cuenca y toda la de Guadalajara son dos de las zonas de España donde la visibilidad del eclipse será total, por lo que se espera una concentración masiva de personas en ambas provincias.

Ante la próxima activación del Platecam en Fase de Alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante las situaciones de emergencia que pudieran generarse.

Todas las incidencias que se pudieran producir, en relación con los desplazamientos y la alta concentración de personas, y sus posibles consecuencias, serán valoradas por la dirección del Plan para ir adaptando el nivel de respuesta.

PLANIFICAR DESPLAZAMIENTOS CON ANTELACIÓN

Ante la posibilidad de que exista una alta concentración de personas en determinadas zonas, es esencial planificar el desplazamiento con antelación. Una vez en el lugar, no hay que aparcar en arcenes, cunetas, caminos rurales o cualquier zona que pueda entorpecer el desplazamiento de los vehículos de emergencias.

Haga caso de las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de mantener un tráfico fluido y evitar la saturación de carreteras, vías de acceso a determinadas zonas y aparcamientos.

También hay que prestar también atención a los riesgos medioambientales, por lo que se recomienda evitar la saturación de zonas frágiles, no dejar residuos, evitar perturbaciones en fauna local y no invadir fincas o terrenos agrícolas.

PROHIBIDO ENCENDER FUEGO

El nivel alto o extremo de riesgo de incendios forestales que sufre toda España, y especialmente Castilla-La Mancha, durante este verano obliga a la prohibición de encender fuego en ninguna circunstancia. Además, para prevenir dicho riesgo de incendio se aconseja también no aparcar sobre vegetación seca y mantener accesos libres para emergencias, tal y como ya se ha indicado anteriormente.

OTROS CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN

Desde la dirección del Platecam inciden en que hay que prestar atención a la prevención de los golpes de calor y deshidratación, para lo que es importante consultar el índice de radiación UV antes de la exposición y utilizar productos de protección solar de amplio espectro, con un factor elevado y adecuados en función de la edad, tipo de piel y zona del cuerpo. También se aconseja el uso de gorros, sombreros o prendas de manga y pernera larga; más holgadas, ligeras y transpirables en verano.

En caso de estar en tratamiento farmacológico, comprobar que éste no incremente la sensibilidad frente a la radiación ultravioleta. Además, hay que mantener los medicamentos en lugar fresco, ya que el calor y la radiación pueden alterar su composición y efectos.

Hay que beber agua y líquidos con frecuencia, evitar las bebidas con cafeína, alcohol o azucaradas, porque favorecen la deshidratación. Igualmente, es recomendable pasar el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o en zonas climatizadas.

En caso de que se presenten síntomas relacionados con las altas temperaturas y se prolonguen más de una hora, hay que consultar con un profesional sanitario. Del mismo modo, se aconseja realizar comidas ligeras y prestar especial atención a la población vulnerable como bebés y personas menores de edad, lactantes y gestantes, así como personas mayores o con enfermedades crónicas.

En el mismo sentido, se pide poner especial atención a los riesgos derivados de picaduras de insectos, para lo que se recomienda utilizar repelentes, llegar ropa de manga y pantalón largo, evitar la proximidad a aguas estancadas y revisar la piel y la ropa tras actividades al aire libre.

En todo caso, se recomienda aplicar en todo momento el sentido común y evitar riesgos innecesarios. Siempre que sea posible, se recomienda ver el eclipse desde el propio municipio. En el caso de que no pueda verse desde el lugar de residencia, se aconseja que se acuda a las zonas de observación recomendadas o señaladas por las autoridades.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.