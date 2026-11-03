C-LM acumula un 23% de viviendas vacías y el esfuerzo para alquilar supera el 50% del salario, según un informe de CCOO

El secretario de políticas institucionales y desarrollo territorial, José Manuel Muñoz. - CCOO

TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha acumula un 23% de viviendas vacías y el esfuerzo para alquilar supera el 50% del salario, según el informe Vivienda y Bienestar 2026 de CCOO Castilla-La Mancha, que concluye que el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de la región. El sindicato advierte de que la vivienda se está tratando como un activo de inversión y no como un derecho lo que impacta gravemente en las generaciones más jovenes y colectivos con menores ingresos.

Así lo ha indicado el secretario de políticas institucionales y desarrollo territorial, José Manuel Muñoz, que ha presentado el informe, y para el que "el mercado atraviesa una profunda distorsión funcional".

"La prioridad residencial se ha transformado de la función social primaria, o sea, para vivir, a una concepción de activo financiero con objetivos de especulación", ha denunciado Muñoz, que indica que esto está provocando una extracción de rentas que se lleva parte de la riqueza autonómica y tensiona la cohesión territorial además de frenar el crecimiento económico regional.

Según informa CCOO en nota de prensa, en los últimos cuatro años ha habido una subida del 24,8% de los precios del alquiler mientras que los salarios apenas han subido el 15%.

"Vemos como ese precio de la vivienda lastra los esfuerzos que se han hecho en políticas sociales, como la de la subida del SMI del 66%, o el de la negociación colectiva para que suban los salarios".

Ello, además, incide negativamente en el consumo de otros bienes y servicios que también acusan el precio de la vivienda y supone también un peligro para la creación de empleo. El informe analiza la renta por unidad de consumo ya que, al calcular el esfuerzo para pagar el alquiler, se suman otros suministros básicos. De esta manera en Castilla-La Mancha sería de media del 51,2%.

Desde CCOO ponen el foco en el caso de Guadalajara, donde se llega al 66%, o al 62% en Toledo. Albacete está en el 54%, Cuenca en el 51% y Ciudad Real en el 50%.

En cuanto al esfuerzo para comprar una vivienda, la media es de 4,5 años de salario. 9 años de salario o más necesitan en Guadalajara y Toledo, justo el doble, mientras que en Albacete se destinarían 8 años íntegros de salario, y alrededor de 7 en Ciudad Real o Cuenca, siempre hablando de las capitales, en los municipios de la provincia el rango va decreciendo.

EL PARQUE PÚBLICO REGIONAL SE VA REDUCIENDO

De igual modo, el sindicato advierte de que el parque público regional se va reduciendo y no se repone al mismo ritmo. De las 78.500 viviendas construidas entre 1991 y 2025 solo quedan con categoría pública 56.892 por lo que se han perdido, o han pasado al mercado libre, 21.600.

"El motivo es que se ha visto que había un negocio y el que tenía una vivienda pública ha decidido devolver las ayudas y ponerla en alquiler a los precios de mercado" ha explicado Muñoz.

En 2025 se terminaron en Castilla-La Mancha 3.650 viviendas y tan solo 222 fueron de protección oficial, un 6% que, además, fueron levantadas por promotores privados.

"No se trata de construir mucho, sino de construir bien, y la fuente de financiación hay que definirla porque los fondos europeos en los que nos apoyamos son finitos".

En cuanto a la ley de suelo, recientemente aprobada en la región, Muñoz cree que es un paso adelante pero "no suficiente para solucionar el problema que tenemos encima de la mesa".

Según el informe el 67% de los hogares en Castilla-La Mancha cuentan con menos de 2.000 euros de ingresos mensuales "y así es muy complicado acceder a lo que se está llamando vivienda pública a precios asequibles que al final rondan los 700 o 750 euros".

De las 1,3 millones de viviendas de Castilla-La Mancha, 303.000 están vacías "y no todas están en zonas despobladas como se cree" lo que supone un 23% del parque de vivienda de la región.

Ese porcentaje se supera en provincias como Ciudad Real, Albacete y Toledo "donde las administraciones deberían aplicar un recargo progresivo para intentar que pasen a formar parte del parque de viviendas de alquiler".

La vivienda, por otro lado, cada vez se concentra en menos manos. Según el análisis catastral los titulares de 6 a 10 viviendas duplican su peso y han pasado a ser el 3,29% del total de propietarios. Para frenar esta tendencia CCOO propone que se considere gran tenedor a aquel titular de 5 o más viviendas.

Algo que, además, serviría para aplicar la ley 12/2023 para fijar zonas tensionadas "que son muy importantes en Guadalajara y Toledo, por ser limítrofes con Madrid, y donde se va más del 50% del salario. Si en Cataluña ha funcionado, aquí también es viable" ha señalado Muñoz.

En resumen, desde CCOO instan a calificar de forma permanente el suelo público, contar con oficinas de las empresas municipales de vivienda con capacidad de recuperar vivienda vacía y ponerla en alquiler o aplicar recargos progresivos a esas viviendas sin uso, reforzando la intervención pública y la gestión del parque residencial en lugar de confiar exclusivamente en la promoción privada.

NO HAY MOTIVOS PARA SUSPENDER LA HUELGA GENERAL

Por todo ello, y después de que tanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la de algunas patronales, como FECIR en Ciudad Real, hayan pedido que se suspendeala huelga, ha asegurado que hay suficientes motivos para hacer esta huelga y "debería ser un homenaje a todos los que han perdido su vida por este sistema que nos arrastra a diario como citó el marido de una de las víctimas hace unos días".

"Ya sabemos cuáles son las políticas del PP o VOX en cuanto a vivienda, la de beneficiar a los grandes tenedores o la prioridad nacional. Ellos no se ven identificados con esta huelga, por supuesto. Nosotros escuchamos a todo el mundo pero creemos que no hay motivos para suspenderla" ha zanjado.