C-LM acumula 7.545 defunciones en lo que va de año, un 1,51% más que en 2025

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TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha registrado un total de 7.545 defunciones desde el inicio de 2026, 102 personas fallecidas más que en el mismo periodo de 2025, según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

Por provincias, Albacete suma 1.456 fallecimientos --791 hombres y 665 mujeres--, Ciudad Real, 1.936 --978 hombres y 958 mujeres--, y Cuenca, 882 --461 hombres y 421 mujeres--.

De su lado, la de Guadalajara registró 817 --450 hombres y 367 mujeres--, y Toledo 2.454 defunciones --1.195 hombres y 1.259 mujeres--.