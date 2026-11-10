C-LM adelanta dos millones de euros para afrontar la recta final de las obras del nuevo Campus de Guadalajara

La consejera Portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una nueva adenda al convenio suscrito con la Universidad de Alcalá para la construcción del nuevo campus universitario de Guadalajara, que permitirá adelantar dos millones de euros inicialmente previstos para 2027 al ejercicio 2026, "con el objetivo de adaptar la financiación al buen ritmo de ejecución de las obras".

Así lo ha anunciado la consejera Portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha destacado que se trata de "una de las principales inversiones en infraestructuras universitarias y también una de las inversiones más importantes que se han producido en Guadalajara".

La portavoz regional ha explicado que la construcción del nuevo campus cuenta con una inversión de 48,5 millones de euros, si bien el conjunto de las actuaciones asociadas al proyecto supondrá una inversión total cercana a los 55 millones de euros, ha informado la Junta en nota de prensa.

MANTENER EL RITMO DE LAS OBRAS

Padilla ha señalado que el buen ritmo al que avanzan los trabajos ha llevado al Ejecutivo autonómico a adaptar la planificación presupuestaria inicial para evitar que la financiación pueda frenar su ejecución. "Las obras llevan un ritmo extraordinario y, más allá de echar el freno y adaptarnos a la planificación presupuestaria que había inicialmente, lo que hace el Gobierno es responder con esta adenda", ha explicado.

En concreto, el acuerdo permitirá adelantar dos millones de euros de 2027 a 2026, de manera que la inversión prevista para este año alcanzará finalmente los 15 millones de euros.

El objetivo, según ha explicado Padilla, es que las nuevas instalaciones puedan comenzar a utilizarse con el inicio del curso académico 2027-2028, acogiendo las titulaciones que actualmente imparte la Universidad de Alcalá en Guadalajara. Además, la nueva infraestructura quedará preparada para seguir ampliando la oferta educativa y formativa de la Universidad de Alcalá en la ciudad, ha incidido.