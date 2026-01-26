C-LM se adentra en Madrid Fusión promocionándose como garante de la tradición culinaria y del producto de proximidad

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de C-LM, Patricia Franco, en Madrid Fusión. - JCCM

TOLEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado el estand de 200 metros cuadrados de Castilla-La Mancha en la XXIV edición de Madrid Fusión, con el que Raíz Culinaria promociona el valor de la cocina castellanomanchega como garante de la tradición y de la defensa del producto de proximidad, y como parte fundamental de la vanguardia en el mundo de la cocina.

"Somos un territorio con una riqueza gastronómica enorme, como vamos a poner de manifiesto en concursos como los de escabeche, la mejor tapa o la mejor croqueta, que se celebran en el marco de esta cita, y representamos muy bien ese kilómetro cero en la cocina, el producto que va de la tierra a la mesa y tiene mucha identidad, presente en nuestros vinos, quesos, aceites, azafrán o en el cordero manchego, que son sólo algunos de los ejemplos que distinguen a nuestra tierra", ha indicado, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este marco, Patricia Franco ha avanzado algunas de las acciones de promoción de la cocina regional que el Ejecutivo autonómico está realizando y va a impulsar a través de la marca gastronómica Raíz Culinaria, algunas de las cuales tienen su origen y su epicentro precisamente en esta 24 edición de Madrid Fusión.

"El último día de esta cita vamos a contar en el estand con una misión inversa de cinco chefs asiáticos que van a conocer nuestros productos y participar en los showcookings programados, antes de recorrer, durante el jueves y el viernes, distintos puntos de nuestra región, en la provincia de Toledo, para acercarse a nuestros productos y a los valores esenciales de nuestra cocina, en una misión coordinada a través del IPEX", ha avanzado, al tiempo que ha señalado otras acciones relacionadas con la gastronomía como Experiencias Queso Manchego, "un proyecto que agrupa a 13 queserías de la región que van a ofrecer catas y visitas guiadas para conocer cómo se elabora un producto único en el mundo, y que es una de las grandes marcas de nuestra gastronomía en todo el mundo".

Junto a estas iniciativas, Patricia Franco ha avanzado que Castilla-La Mancha volverá a acoger este año el Congreso Internacional de Turismo no Urbano, muy centrado en la gastronomía y la experiencia en el turismo de interior, que se desarrolla en colaboración con el Grupo Vocento, "que el año pasado se celebró en la provincia de Ciudad Real, con el centro de las ponencias en Campo de Criptana, y que este año se celebrará en la provincia de Guadalajara, teniendo como epicentro la localidad de Sigüenza".