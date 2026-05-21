C-LM adjudica la ampliación del Parque Científico y Tecnológico por 8,3 millones con objetivo de atraer nuevas empresas - JCCM

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha adjudicado la ampliación del Parque Científico y Tecnológico por importe de 8,3 millones de euros con el objetivo de atraer nuevas empresas.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha presidido este jueves el Patronato de esta entidad, en el que se han aprobado nuevas actuaciones estratégicas para fortalecer la innovación, la universidad pública y el emprendimiento tecnológico, ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta actuación en concreto, que se llevará a cabo en el edificio 6, permitirá ampliar la capacidad del Parque para atraer nuevas empresas innovadoras, proyectos tecnológicos y actividad investigadora.

Amador Pastor ha informado también de que en esta reunión se ha dado el visto bueno al protocolo de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para el desarrollo del proyecto ESA BIC, con el que la región "impulsa su posicionamiento en el sector aeroespacial".

El programa permitirá incubar 12 startups tecnológicas en los próximos cinco años, impulsando nuevas iniciativas empresariales ligadas a tecnologías espaciales y sectores estratégicos de alto valor añadido.

En este punto, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha destacado que "Castilla-La Mancha quiere estar presente en los sectores económicos y tecnológicos del futuro, y el aeroespacial es, sin duda, uno de ellos. Hoy damos un paso decisivo para posicionar a nuestra región en un ámbito estratégico que genera innovación, empleo cualificado y nuevas oportunidades de desarrollo económico".

Asimismo, el Patronato ha aprobado nuevas actuaciones para reforzar la colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, entre ellas la cesión de equipamiento científico y la cesión de la incubadora de empresas de Ciudad Real, con el objetivo de fortalecer la investigación, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento universitario.

En el ámbito económico, la Fundación Parque Científico y Tecnológico ha presentado unas cuentas correspondientes al ejercicio 2025 con auditoría favorable y un resultado positivo superior a los 351.000 euros, consolidando una situación financiera saneada que permite seguir impulsando proyectos estratégicos para el crecimiento del ecosistema innovador regional.