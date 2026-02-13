C-LM analiza la situación y mantiene la vigilancia, seguimiento y actuaciones ante las previsiones

El Gobierno de Castilla-La Mancha reúne al CECOPI - JCCM

TOLEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), ha reunido al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para analizar la situación y mantener la vigilancia, el seguimiento y las actuaciones ante las previsiones del temporal; concretamente por la reciente llegada de una nueva borrasca, Oriana.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dirigido esta nueva reunión con el Plan en Fase de Emergencia, Situación Operativa 2, para toda la región.

En ésta, también han participado el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; el director general de Carreteras, David Merino; también representación de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, Policía Nacional y Guardia Civil, UME, de la Guets, Infocam, Agencia del Agua, de las Delegaciones de la Junta en las cinco provincias, representantes de los CASP (Comités de Análisis y Seguimiento Provinciales), Aemet, Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar, Cecopal Talavera, Coordinación de Protección Civil de Toledo y Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se encuentra establecido en Porzuna (Ciudad Real).

El consejero ha señalado que siguen movilizados todos los medios a disposición para que, en coordinación con Ayuntamientos y otras administraciones, actúen en aquellas localizaciones donde se requieran para minimizar los efectos del temporal, especialmente las inundaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y los bienes, ha informado la Junta en nota de prensa.

En esta nueva reunión, se ha informado de la suspensión de las clases en diez municipios de la zona del río Bullaque, en la provincia de Ciudad Real, por la alerta de riesgo de inundaciones. Las clases se han interrumpido para la jornada de hoy viernes en Horcajo de los Montes, Anchuras, Alcoba de los Montes, Navalpino, El Robledo, Pueblonuevo del Bullaque, Puebla de Don Rodrigo, Arroba de los Montes y Luciana.

Además, en relación con las complicaciones que las intensas lluvias y las inundaciones causadas por el incremento de los caudales en ríos y arroyos, se han interrumpido un total de 25 rutas escolares, 12 de ellas en la provincia de Albacete, concretamente en la Sierra del Segura; y las otras 13 en la provincia de Ciudad Real.

Igualmente, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha decidido suspender todas las actividades relacionadas con el deporte escolar desde hoy y durante todo el fin de semana.

SITUACIÓN EN TALAVERA Y EL ROBLEDO En relación a la ciudad de Talavera de la Reina, se sigue trabajando con medios de la Junta de Comunidades que ha aportado cuatro autobombas, cinco bombas auxiliares, tres bombas de lodo, ocho efectivos, y Bomberos del Cepeis de Talavera.

Del mismo modo, intensa labor también la que se está realizando en el municipio de El Robledo, donde el Ejecutivo autonómico, a través de Tragsa, ha aportado una excavadora, una retrocargadora, dos camiones, y así como una autobomba, dos retenes, una Bifor, con dieciséis efectivos, junto con un agente medioambiental. En dicho municipio también está desplegada la UME, medios que están trabajando en la creación de barreras y diques de contención para evitar o minimizar las inundaciones. Tanto en esta localidad como en El Torno se está haciendo una especial vigilancia, así como en el resto del Valle del Bullaque.

También en la provincia de Ciudad Real, la Unidad Militar de Emergencias está trabajando para facilitar los accesos a explotaciones ganaderas, incluso con medios de rescate acuáticos, para garantizar (principalmente) su alimentación y su bienestar.

Del mismo modo, la UME rescató en el día de ayer a dos personas en una zona anegada de la localidad de Fuente el Fresno. En total son 72 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias los que están colaborando en todas las labores en esta provincia.

HASTA 368 INCIDENCIAS DESDE QUE SE ACTIVÓ EL PRICAM

Desde que se activó el Pricam, el pasado día cinco de febrero, el Servicio 112 de Castilla-La Mancha ha contabilizado, hasta las 10.00 horas de este viernes, un total de 368 incidencias; la mayoría de ellas provocadas por inundaciones en espacios abiertos o cerrados u obstáculos en la calzada o en la vía pública. Actualmente, hasta 13 carreteras, de la red provincial, mayoritariamente, y también alguna regional, se encuentran cortadas y no permiten el tránsito; todas en la provincia de Ciudad Real.

También en este periodo, la Dirección del Pricam ha enviado un total de 11 mensajes por el sistema Es-Alert, a municipios de las provincias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete. El último fue el enviado a las 17.07 horas de ayer, a las poblaciones de Yeste, Elche de la Sierra, Letur, Férez, Lietor y Hellín, todos ellos en la provincia de Albacete, avisando del incremento de caudal en los ríos, debido a las lluvias, y con consejos a la población.

Por lo que respecta a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el día de hoy, hay avisos de nivel amarillo por vientos, con rachas entre 70-80 km/h, en toda la provincia de Ciudad Real y Toledo; las comarcas de La Mancha y la Serranía en Cuenca. Por su parte, en toda la provincia de Albacete los avisos de viento, con rachas de hasta 90 km/h, son de nivel naranja.

Por lo que respecta a las lluvias, la Aemet tiene previsto para hoy avisos amarillos por lluvias en las comarcas de la Sierra de San Vicente y Los Montes, en Toledo; y Alcaraz y Segura, en Albacete; y en la comarca de la Serranía, en Cuenca.