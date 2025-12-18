C-LM aprobará el martes la nueva convocatoria de la Tarifa Plana Plus dando un "empujón" al emprendimiento de autónomos

Archivo - El presidente autonómico, Emiliano García-Page, presenta la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha. En el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional. - PIEDAD LÓPEZ / JCCM - Archivo

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes, día 23 de diciembre, la segunda convocatoria de la Tarifa Plana Plus para apoyar el emprendimiento a coste cero en los dos primeros años de actividad de los autónomos de la región.

Así lo ha anunciado el jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, durante la firma del pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', donde ha señalado que esta segunda convocatoria de la Tarifa Plana Plus va a significar "un empujón importante" para el emprendimiento de autónomos.

También ha destacado las ayudas directas de 3.000 y 2.000 euros durante el primer y segundo año para las personas que emprenden en la región.

"Creo de verdad que hay pocas autonomías que quizás nos puedan ganar en políticas sociales, pero es que creo que hay muy pocas autonomías que nos puedan ganar en estímulos para el crecimiento de la economía", ha finalizado García-Page.