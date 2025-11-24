C-LM aprueba este martes la renovación del abono transportes con Madrid por valor de 40 millones y 35.000 beneficiarios

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, inaugura, en Garciotum, la ampliación de la sección del Colegio Rural Agrupado (CRA) ‘Tierras de Viriato’. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar este martes la renovación del convenio con la Comunidad de Madrid en relación al abono transporte, tal y como ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han precisado a Europa Press que este acuerdo conlleva una inversión de casi 40 millones de euros para los próximos cuatro años y beneficiará a 35.000 personas de 105 municipios, la mayoría jóvenes.

En Garciotum, en el acto de inauguración de la ampliación de la sección del Colegio Rural Agrupado (CRA) 'Tierras de Viriato', ha destacado el crecimiento de la región, con el asentamiento de mucha población procedente de Madrid.

Tal y como ha cuantificado, más de 20.000 personas "que a lo mejor no se pueden permitir vivir en Madrid, terminan viviendo" en Castilla-La Mancha. "Por eso mantenemos las mejores relaciones posibles con todas las regiones vecinas", ha ensalzado.

García-Page ha señalado que se trata de un convenio que la Junta lleva "mucho tiempo" intentando plantear que se amplíe incluso a la zona de Talavera de la Reina.

JUSTICIA NO SOLO DE LOS JUECES

Por otro lado, García-Page ha lanzado una reflexión este lunes sobre lo qué es la justicia, señalando que no es solo lo que interpretan los jueces, los fiscales o los abogados, sino "un horizonte", una "meta" por la que "te conduces por la vida, buscándola o literalmente apartándote de ella".

Así, ha aludido a la justicia legal, que es "lo que dicen las leyes y lo que interpretan los jueces, ahora tan de moda".

Sin embargo, no hay que tener en cuenta solo el concepto de justicia legal --atribuido a jueces, abogados o fiscales--, pues, tal y como ha señalado el mandatario regional, los tribunales "no están para decir", sino "para decidir cuando no estamos de acuerdo en lo que es justo".

En ese concepto de verla como "un horizonte, una perspectiva", ha recalado en que "casi todos sabemos lo que es la justicia", porque en cantidad de ocasiones "escuchamos lo que es justo y lo que no" y vivimos con ella desde que nacemos. "La justicia la hacemos todos los días", ha aseverado.