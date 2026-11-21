C-LM apuesta por una atención sanitaria que incorpore las necesidades de las mujeres en todas las etapas de su vida - JCCM

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la incorporación de la perspectiva de género a las políticas sanitarias, con el objetivo de ofrecer una atención más equitativa, cercana y adaptada a las necesidades de las mujeres en las distintas etapas de su vida.

Así lo ha destacado la directora general de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Montserrat Hernández, durante la inauguración esta semana de las jornadas 'Mujeres en Primera Persona', que se han celebrado en Toledo bajo el lema 'Menopausia: entre lo que sentimos y lo que nos cuentan', ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante su intervención, Hernández ha subrayado la importancia de abordar la menopausia desde una perspectiva integral, que tenga en cuenta no solo los cambios físicos y hormonales asociados a esta etapa, sino también sus implicaciones emocionales, psicológicas y sociales.

En este sentido, ha recordado que la menopausia es una etapa natural de la vida de las mujeres que, durante demasiado tiempo, ha estado rodeada de tabúes, estereotipos y mensajes contradictorios que han contribuido a invisibilizar muchas de las experiencias relacionadas con este proceso.

Por ello, ha defendido la necesidad de generar espacios de información, escucha y participación que permitan combatir la desinformación, desmontar mitos y favorecer que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su propia salud.

"Hablar de salud de las mujeres significa escuchar a las mujeres", ha señalado la directora general, quien ha insistido en que incorporar la perspectiva de género a la atención sanitaria constituye una responsabilidad y una necesidad para seguir avanzando hacia un sistema sanitario de mayor calidad, más equitativo y centrado en las personas.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA MENOPAUSIA

En el transcurso de su intervención, Montserrat Hernández se ha referido al trabajo que viene desarrollando el SESCAM para mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres, tanto mediante la incorporación de la perspectiva de género a la asistencia sanitaria como a través de iniciativas de educación para la salud, prevención y promoción de hábitos saludables.

En este ámbito, ha explicado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a través de su Escuela de Salud, contempla ampliar las actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento y la capacidad de las mujeres para gestionar su propia salud, incluyendo iniciativas específicamente relacionadas con la menopausia.

Estas actuaciones estarán orientadas a facilitar información sobre los cambios físicos y hormonales asociados a esta etapa, favorecer la identificación y el manejo de los síntomas, promover hábitos de vida saludables y reforzar el apoyo emocional y social.

Asimismo, se prestará especial atención a la promoción del ejercicio físico regular, por sus beneficios sobre la fuerza muscular, el equilibrio y la capacidad funcional, así como al desarrollo de espacios de encuentro y apoyo entre mujeres que permitan compartir experiencias y conocimientos.

La directora general ha destacado también la importancia de aprovechar los recursos comunitarios y favorecer la participación de las propias mujeres en estas iniciativas, promoviendo la creación de grupos de apoyo entre iguales que puedan mantener su actividad de manera autónoma.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS SANITARIAS

En este contexto, se ha referido a los protocolos relacionados con la violencia de género, la sumisión química y la actuación sanitaria frente a la violencia sexual, así como a la guía de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en Castilla-La Mancha.

Igualmente, ha recordado la participación de la Dirección General de Cuidados y Calidad en el grupo de trabajo del Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad, como parte de la colaboración institucional para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género a las políticas de salud.

La directora general ha reconocido que todavía persisten desigualdades que condicionan la salud de las mujeres, especialmente en determinadas etapas de la vida en las que confluyen factores biológicos, sociales y culturales.

Por ello, ha insistido en la necesidad de continuar trabajando para que la atención sanitaria tenga en cuenta estas circunstancias y responda de manera adecuada a las necesidades específicas de las mujeres.

MENOPAUSIA: ENTRE LO QUE SENTIMOS Y LO QUE NOS CUENTAN

Las jornadas 'Mujeres en Primera Persona' han ofrecido una mirada integral sobre la menopausia, combinando información sanitaria basada en la evidencia científica, el análisis de los estereotipos sociales y las experiencias narradas por las propias mujeres.

El programa, desarrollado por profesionales de 'La Tirita, Enfermeras a Pie de Radio', ha abordado los cambios físicos y emocionales asociados a esta etapa, los mitos y mensajes erróneos que la rodean, la representación social de las mujeres maduras y la influencia de la publicidad.

También se han tratado cuestiones relacionadas con el bienestar psicológico, el sueño y la autoestima, así como recomendaciones para favorecer decisiones informadas sobre la propia salud.

La directora general ha reconocido el trabajo divulgativo de estas profesionales y ha destacado el valor de iniciativas como esta para combatir la desinformación, dar visibilidad a las experiencias de las mujeres y avanzar hacia una atención sanitaria más sensible a sus necesidades.

La celebración de esta jornada se enmarca en fechas especialmente significativas para la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres: el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, la iniciativa se conecta con el II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha (II PEICLM), cuyo ámbito incluye la calidad de vida y la salud, la prevención de la violencia de género y el empoderamiento y la participación social de las mujeres.

También se vincula con el III Plan de Igualdad de Oportunidades para Empleadas y Empleados Públicos de la Administración regional, que contempla la salud laboral con perspectiva de género, la corresponsabilidad, la prevención de la violencia de género y la transversalidad de la perspectiva de género en la gestión pública.