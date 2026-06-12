C-LM aspira a elevar a 300 millones de euros su exportación agroalimentaria al mercado asiático

Reunión con inversores en Seúl. - JCCM

TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para impulsar las exportaciones de la región en el mercado asiático, con el objetivo de que elevar a 300 millones las ventas en productos agroalimentarios.

Así lo han confirmado tras un encuentro con más de una decena de importadores coreanos. Desde allí, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha hecho un balance "muy positivo2 de este viaje institucional a la República de Corea donde ha suscitado gran interés la región como "despensa agroalimentaria" y como destino turístico.

"En la feria Seúl Food, que es una de las más importantes que hay en Asia relacionada con el sector agroalimentario, la verdad es que han causado muchísimo interés todos nuestros productos agroalimentarios de calidad como el vino, el aceite, también la carne, así como los derivados y los subproductos. Estamos hablando de un mercado muy importante y estamos hablando de exportaciones que son millonarias", ha explicado.

Según informa el Ejecutivo autonómico, Caballero ha remarcado que todo lo que es la exportación agroalimentaria de Castilla-La Mancha al mercado asiático está cercano a los 275 millones de euros y el objetivo es llegar en los próximos años hasta los 300 millones de euros. Ha detallado que "estamos hablando de más de 100 millones a China, de en torno a los centenares de millones en Japón y, en Corea, más de 70 millones de euros".

"Esta es la línea de trabajo que vamos a mantener: seguir dando a conocer nuestros productos agroalimentarios y llevarlos allí a donde están los consumidores y, verdaderamente, la posibilidad de exportar y de hacerlo con valor añadido, que es lo que interesa al sector agroalimentario castellanomanchego sabiendo que tiene muchísimo potencial desde el punto de vista de la cantidad y, por supuesto, de la calidad", ha asegurado Caballero.

En materia turística, el vicepresidente segundo ha explicado que Castilla-La Mancha ofrece una experiencia turística de mucho valor y de mucho interés en el mercado asiático. "Nuestra región es un destino donde se conjuga naturaleza, por supuesto, historia, cultura, tradición, gastronomía, monumentos y, en definitiva, todo lo que puede interesar a este mercado asiático lo van a encontrar visitando Castilla-La Mancha, desde sus capitales hasta lo que pueden ser las distintas zonas rurales con un enorme potencial".

Caballero ha destacado el crecimiento de este sector "muy profesionalizado que ha hecho una apuesta por la calidad y por darse a conocer también a nivel internacional como un destino con mucho que ofrecer y de gran interés en países como este".

Ha recordado esta colaboración de la iniciativa privada "que invierte y arriesga su dinero" y que trabaja con mucho acierto, sumada a la promoción que el Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando, "está dando magníficos resultados en el sector turístico que alcanza ya cifras históricas".

Encuentro con importadores coreanos

La delegación castellanomanchega ha finalizado su visita a la República de Corea manteniendo un encuentro con más de una decena de importadores coreanos de diferentes sectores como el vino y las bebidas espirituosas, el aceite de oliva, el calzado, los bienes industriales y los productos relacionados con el estilo de vida y la moda.

Entre otros asistentes ha asistido Insoon Lee, una reconocida educadora, consultora y autora especializada en el mundo del vino en este país, quien ha destacado el potencial y la calidad del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha.

A la reunión, también han asistido empresas del sector agroalimentario de la región a las que esta jornada ha brindado la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades y particularidades del mercado coreano, compartir experiencias y perspectivas sobre las posibilidades de negocio y por último explorar nuevas vías de colaboración comercial que contribuyan a fortalecer las relaciones económicas entre Castilla-La Mancha y la República de Corea.

Al finalizar, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha realizado un balance de esta reunión en la que se ha constatado que existe "un atractivo importante" sobre todo para el vino, el aceite y la crema de pistacho.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que Castilla-La Mancha tiene capacidad sobrada para atender la demanda del mercado coreano, y para lograrlo ha invitado a las empresas y a las figuras de calidad de la región "a utilizar las posibilidades de promoción en terceros países, a través de las ayudas de calidad alimentaria, para que puedan promocionar sus productos".

Martínez Lizán ha destacado que la participación en la feria Seoul Food 2027 es un primer paso que debe seguir desarrollándose. A su juicio, Castilla-La Mancha "debe conquistar este mercado" porque tiene la capacidad y los productos y ha apelado al conjunto del sector para trabajar con el objetivo de convertirse en el principal proveedor de un país que importa el 54 por ciento de los alimentos que consume.

Para avanzar en este objetivo, se ha apoyado en la calidad y la seguridad alimentaria de las producciones regionales, respaldadas por 41 figuras de calidad amparadas por Campo y Alma, y ha subrayado que, además, estos productos ofrecen un precio asequible para dar respuesta a los distintos perfiles de consumo del mercado coreano.