C-LM asume la Vicepresidencia del Intergrupo del Vino en el seno del Comité de las Regiones

El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán. - JCCM

TOLEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha asumirá la Vicepresidencia del Intergrupo del Vino en el seno del Comité de las Regiones, tal y como se le ha ofrecido a la delegación castellanomanchega tras la participación del jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, en la 4ª Reunión del Intergrupo del Vino celebrada en Bruselas.

Esta Vicepresidencia se ratificará en la próxima reunión del Intergrupo del Vino que tendrá lugar el próximo mes de julio.

La intervención de García-Page "fue especialmente valorada por los miembros del foro por la solidez de las aportaciones y el liderazgo mostrado por el Gobierno regional en la defensa del sector vitivinícola", ha informado la Junta en nota de prensa.

Para el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, es un "tremendo orgullo" asumir esta responsabilidad que tiene como fin "dirigir los designios de un sector fundamental y estratégico para Castilla-La Mancha, para España y para Europa. Y en este sentido, aceptamos esta propuesta e intentaremos hacer el mejor papel posible por el bien de un sector fundamental para nuestra tierra".

Desde esta Vicepresidencia, el Gobierno de Castilla-La Mancha trabajará para seguir defendiendo al sector vitivinícola en cuestiones tan importantes para la Comunidad Autónoma como la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV).

"Queremos que haya una Intervención Sectorial Vitivinícola obligatoria en el desarrollo de la futura PAC; que se apliquen las medidas necesarias para garantizar la continuidad de un sector estratégico con las mejoras de las infraestructuras vinculadas al sector del viñedo, en este caso de elaboración y transformación del vino; y que se mantengan los niveles de restructuración como hasta este momento se está haciendo", ha apuntado el consejero.

En esta misma enumeración, Julián Martínez Lizán, ha citado la mejora de la capacidad de destilación de subproductos, poniendo en valor los restos que tienen un valor añadido adicional y, principalmente, "las nuevas figuras que pueden aparecer vinculadas al sector del vino como pueden ser los vinos desalcoholizados". En ese sentido, el titular de Agricultura ha subrayado que "cualquier oportunidad de rentabilidad que se ofrezca el sector vitivinícola tenemos que defenderla y apoyarla".

Y, una vez elaborados los productos, "hay que venderlos al mejor precio posible", ha abogado Julián Martínez Lizán, hecho que se puede conseguir por varias vías: a través de figuras de calidad vínicas de la que Castilla-La Mancha tiene 25 (24 Denominaciones de Origen y una Indicación Geográfica Protegida).

Principalmente con la promoción del vino en terceros países "que debe ser sencilla, tener coste simplificados y debe poder facilitar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales que está firmando la Unión Europea". "Sin lugar a duda, pueden suponer un gran respaldo para optimizar la venta de nuestros vinos en el resto del mundo".