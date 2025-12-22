C-LM capta 8,5 millones de fondos no ejecutados por otras comunidades que destinará a ayudas para maquinaria innovadora

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán. - JCCM

TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha sigue destacando en la buena gestión de los Fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) ya que no solo es una de las comunidades autónomas que mayor grado de ejecución presenta, sino que además está preparada para asumir nuevos recursos y ejecutar más dinero.

Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha indicado que esto lo demuestra el hecho de que la región haya captado presupuesto asignado inicialmente a otras comunidades autónomas que no han sido capaces de gastarlo. Concretamente, en las ayudas para la Agricultura 4.0, ya que Castilla-La Mancha partía de un presupuesto inicial de 7,4 millones, logrando alcanzar los 45,9 millones finalmente.

Y ello ha sido posible gracias a que la Comunidad Autónoma acaba de captar 8,5 millones más procedentes de diferentes comunidades, mayoritariamente de Andalucía, que no han ejecutado todo el presupuesto destinado a estas ayudas, ha recalcado el consejero.

De los 10,3 millones de fondos no ejecutados por otras regiones, algo más de diez provienen de Andalucía y Castilla-La Mancha ha logrado que se le asignen el 82 por ciento de estos fondos, o lo que es lo mismo 8,5 millones, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Esto es una buena noticia para Castilla-La Mancha, pero sobre todo lo es para las y los agricultores que van a recibir la ayuda para poder comprar su maquinaria y equipos innovadores que les permitan dirigir sus explotaciones hacia una agricultura de precisión y mejorar la rentabilidad", ha dicho Martínez Lizán al respecto.

Además, ha asegurado el consejero que la innovación es una necesidad ineludible para lograr más rentabilidad en las explotaciones y afrontar retos como la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, ya que permite un uso más eficiente de todos los recursos necesarios para la producción agraria.

Por último, Julián Martínez Lizán ha destacado la apuesta que está realizando el Gobierno de Emiliano García-Page para modernizar la maquinaria agrícola a través de estas ayudas a la agricultura de precisión, de los planes de modernización de explotaciones y de todas las acciones de formación de agricultores y ganaderos.