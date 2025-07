C-LM carga contra el último informe de la AEC y le exige un cambio en la metodología al considerarla "fraudulenta"

TOLEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha cargado contra el último informe publicado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) al considerar que la metodología utilizada es "fraudulenta". Es por ello que el Gobierno regional ha citado al presidente de dicha asociación a una reunión a partir de septiembre para exigirle responsabilidades y un cambio de metodología.

Así lo ha anunciado el titular de Fomento durante su intervención en el pleno de las Cortes castellanomanchegas, donde este jueves se debate sobre el estado de las carreteras en la Comunidad Autónoma.

Ha iniciado el debate Nacho Hernando, quien ha tildado de "bochornoso" el último informe presentado por la Asociación Española de Carreteras donde aparece Castilla-La Mancha como las regiones con las carreteras más deterioradas. "Analizando un 2,8 por ciento de las carreteras no se puede saber cómo están las carreteras", ha advertido el consejero de Fomento desde la tribuna.

Dicho esto, ha puesto de relieve "el grave error" que ha cometido la Asociación Española de Carretera, motivo por el cual el Gobierno regional ha convocado una reunión a su presidente, "bien para que nos diga de qué manera va a cambiar la metodología fraudulenta que han llevado a cabo el último informe, o bien para que tomemos la decisión de que por primera vez en más de veinte años Castilla-La Mancha se plantee salir de la Asociación Española de la Carretera".

Este año, ha explicado, han cambiado la metodología. "En los años 2022 y 2023, con el dato de los vehículos del grupo Volkswagen, se consiguió medir el 90% de la red de Castilla-La Mancha, es decir el 90 por ciento de los 8.700 kilómetros que tiene la red regional de carreteras. Y este año se descuelgan con una nueva metodología", ha afeado.

"Resulta que a partir de ahora todo va por una simple imagen. Una imagen que la propia asociación ya nos ha reconocido que es un modelo que integra la inteligencia artificial y que está todavía por educar. Hombre, tanto es así que confunde lo que se ha parcheado como si fuera un bache de un kilómetro", ha lamentado el consejero.

Según ha dicho, "ni cortos ni perezosos emiten un informe en el que estamos después de Aragón, entre Aragón y Murcia, entre los peores, cuando tan solo han analizado un 2,8% de la red regional de carreteras", algo que ha calificado de "obsceno y vergonzoso" que debería llevar no solamente un cambio de metodología, sino a una asunción de responsabilidades por parte de los dirigentes de la Asociación Española de Carreteras.

Toda esta denuncia que hace el consejero en las Cortes no significa, según el consejero, que "no haya tarea por delante en las carreteras", ya que Castilla-La Mancha ha sacado un nuevo contrato de firmes, que es "el más ambicioso de la historia", para seguir arreglando lo máximo posible la red regional.

Hernando ha aprovechado estas palabras para afirmar que si el día de mañana Europa volviera a permitir que se usaran fondos europeos en crear y en mantener carreteras, "a todos nos iría mucho mejor", al tiempo que ha tildado de "vergüenza" el presupuesto que ha presentado Ursula von der Leyen.

"No solamente es un insulto y un ataque a los agricultores y ganaderos de este país, sino que también volvemos a lo mismo. No se ha hablado nada de vivienda y no se ha hablado nada de mantener y mejorar infraestructuras en la Unión Europea".

"Es una vergüenza de presupuesto y espero que mi partido, a nivel europeo, no permita que ese presupuesto salga adelante", ha enfatizado Nacho Hernando.