C-LM celebrará el Día del Agua el 17 de marzo en Almansa bajo el lema 'El camino del agua es el camino de la igualdad' - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha va a celebrar el Día Mundial del Agua el próximo martes, 17 de marzo, en la localidad albaceteña de Almansa bajo el lema 'El camino del agua es el camino de la igualdad'. Se trata de la XI edición de esta gala en la que el Gobierno regional quiere aprovechar para reivindicar lo que supone el agua en la Comunidad Autónoma y la "responsabilidad" que tiene "para abrir caminos y oportunidades".

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha concretado que esta gala se desarrollará en el Teatro Regio de Almansa y que el lema elegido se basa en el de las Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo: 'Donde fluye el agua, crece la igualdad'.

"No solo es importante hablar de igualdad de género sino también de igualdad de oportunidades. Precisamente, el agua es una gran oportunidad para nuestros campos y para nuestros pueblos porque moldea nuestros paisajes, nos llena de biodiversidad y, además, nos une en un mismo pulso", ha sostenido.

Este mismo día se reconocerá la labor que realizan diferentes personalidades y organizaciones en el ámbito del agua a nivel regional. Así, el primer galardón será para la Comunidad de Regantes del Canal del Henares, en la provincia de Guadalajara, por su "histórica" labor de gestión del agua en beneficio de todos sus comuneros.

Esta comunidad cumple cien años en 2026 y da servicio a 1.569 comuneros, comprendiendo una zona regable de 6.500 hectáreas distribuidos en diferentes términos municipales de la provincia de Guadalajara algunos de la Comunidad de Madrid. Todos estos comuneros se dedican al regadío de cereales, soja, espárrago y patata, entre otros cultivos.

"Hay que tener en cuenta que el agua la utilizan a través de una presa que tienen en el río Henares y que hace posible, dado su cota, el que no se necesite el consumo de energía para la distribución del agua".

Por ese motivo y, además, porque es un ejemplo de lo que fueron las grandes infraestructuras hidráulicas, es por lo que se les otorga este reconocimiento, según ha dicho la consejera.

PREMIO A JOSÉ MARÍA TARJUELO

Otro de los premiados será José María Tarjuelo, quien fuera fundador del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) de la Universidad de Castilla-La Mancha y que, además, "tiene un legado de más de 30 años dedicados a la docencia y a la investigación en la correcta gestión y el uso del agua y la energía en el regadío".

Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, pero también ha sido catedrático del área de Ingeniería Agroforestal de la UCLM durante muchísimos años, habiendo participado en más de 120 proyectos de investigación, siendo el investigador principal en 94 de ellos, de los que seis han sido obtenidos en convocatorias europeas, 10 en nacionales y 46 proyectos con empresas.

"Además, formó parte de la creación del Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla-La Mancha y ha tenido un papel decisivo en la modernización del regadío en esta y otras regiones y, por tanto, sus aportaciones han sido esenciales para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la energía en el regadío".

El tercer reconocimiento le será entregado a la empresa Ruideractiva por su "impulso ejemplar" durante 25 años del turismo sostenible y cuidado de divulgación del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

"Tiene diferentes actividades, como son naturaleza y ecoturismo. Hay deportes acuáticos, un centro de buceo propio y, además, programas para colegios", ha añadido Gómez.

Así, ha destacado de esta empresa su compromiso social para fomentar hábitos saludables con el contacto con la naturaleza y la educación medioambiental, "pensando fundamentalmente en jóvenes y en centros educativos". "Además, dentro de su objeto social, incluye expresamente la conservación de la naturaleza y del medioambiente y, por lo tanto, por eso hemos estimado este galardón", ha agregado.

El cuarto galardonado será el Colegio 'Federico Mayor Zaragoza' de Albacete, por sus iniciativas en torno al Día Mundial del Agua y a la contribución y a la divulgación de la educación en la sostenibilidad, al desarrolla una serie de actividades "muy comprometidas" con el medioambiente y la sostenibilidad.

Realiza un proyecto en colaboración con la UCLM y la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde se implica toda la comunidad educativa y las familias para concienciar desde las edades más tempranas en el uso del agua,. También cuentan con una canción que, acompañada de una pequeña batucada, trata sobre el río Júcar.

La consejera ha destacado también que este centro desarrolla como actividad un recorrido por diferentes estaciones mediante las cuales el alumnado participante va conociendo la importancia de los ríos, los embalses de Castilla-La Mancha, la canalización del agua, los huertos, los espacios naturales, el agua como recurso de ocio, el ciclo del agua, el trasvase Tajo-Segura o las aguas superficiales y subterráneas.

JUNTA RECTORA DEL ALTO TAJO

En otro orden de cosas, la consejera ha dado cuenta también del relevo en la Presidencia y la Vicepresidencia de la Junta Rectora del Alto Tajo. Así, se nombrará como presidente de la Junta Rectora a Florencio Salmerón Abad, "una persona muy relacionada con los gancheros y promotor de que se declarase Fiesta de Interés regional esta fiesta".

El vicepresidente será Ismael De Mingo Calvo que es alcalde de Poveda de la Sierra, ha concluido la titular de Desarrollo Sostenible.