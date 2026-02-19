C-LM cerró 2025 con 21.476 hipotecas sobre viviendas y encadenando diez meses de ascensos interanuales

Archivo - Una mujer con un bolígrafo, señala una escritura de compraventa de una hipoteca, a 30 de mayo de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha cerró 2025 con 21.476 hipotecas constituidas sobre viviendas y encadenando así diez meses de ascensos interanuales, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El pasado año se firmaron en la región un total de 28.261 hipotecas sobre fincas, de las que 861 fueron sobre fincas rústicas --por valor de 165.657.000 euros-- y 27.400 sobre urbanas --por un valor superior a los 3.422 millones de euros.

De las urbanas, además de las sobre viviendas, se firmaron 434 sobre solares y 5.490 sobre otras urbanas.

De igual modo, se cancelaron 28.022 hipotecas en 2025 en la región, de las 20.024 fueron sobre viviendas. Un total de 6.104 hipotecas tuvieron cambios registrales.

Por provincias, encabeza la suscripción de hipotecas Toledo, con 11.061; seguida de Ciudad Real, con 5.394; Guadalajara, con 5.155, y Albacete, con 4.704. La provincia con menor firma es Cuenca, con 1.947.

DATOS DE DICIEMBRE

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha aumentado un 30,6% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 17,4% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.745 operaciones y encadena diez meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, .

En Castilla-La Mancha se prestaron 191,69 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, un 42,15% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 10,5%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.278 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 245,6 millones de euros. De ellas, 49 fueron sobre fincas rústicas y 2.229 sobre urbanas.

De las 2.229 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en Castilla-La Mancha, 1.745 fueron sobre viviendas; 53 en solares y 431 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 28 y en 95 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 268 hipotecas con cambios en sus condiciones, 145 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.142 préstamos sobre fincas en la región. De ellas, 1.511 correspondieron a viviendas, 84 a fincas rústicas, 507 a urbanas y 40 sobre solares.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8% en 2025, hasta sumar 501.073 préstamos, la mayor cifra anual desde 2010, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es el segundo año consecutivo en el que aumenta la firma de hipotecas sobre viviendas después de que en 2024 se incrementara un 11,7%.

El importe medio de las hipotecas concedidas para vivienda subió un 12,6% en 2025, hasta los 163.738 euros, mientras que el capital prestado se disparó un 32,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 82.044 millones de euros.

En todas las regiones se firmaron en 2025 más hipotecas sobre viviendas que en 2024. Los mayores aumentos se dieron en Cantabria (+42,8%), La Rioja (+37%), Murcia (+28,6%) y Extremadura (+24,9%).

A cierre de 2025, el tipo de interés medio para las hipotecas sobre viviendas alcanzó el 2,87%, por debajo del 2,97% de noviembre. De este modo, se acumulan ya once meses consecutivos con un tipo de interés medio inferior al 3%.

El 36,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de diciembre a tipo variable, mientras que el 63,4% se firmaron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,82% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,91% para las de tipo fijo

En total, en diciembre de 2025 se firmaron 37.841 préstamos para vivienda, un 17,4% más que en igual mes de 2024. Con el avance interanual de diciembre, cinco puntos superior al de noviembre (+12,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 18 meses consecutivos de alzas.