C-LM concede 255.600 euros en ayudas para elaborar planes de igualdad y eliminar la discriminación múltiple

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López - JCCM

TOLEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas por valor de 255.593,40 euros dirigidas tanto a la elaboración de planes de igualdad en pequeñas empresas, entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, así como a la financiación de proyectos con los que prevenir y combatir situaciones de discriminación múltiple que afectan a mujeres en distintas situaciones de vulnerabilidad.

Las entidades beneficiarias podrán consultar los detalles y cuantías de sus ayudas en las resoluciones de las dos convocatorias que la Consejería de Igualdad publicará este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en nota de prensa.

La primera de ellas, destinada a la elaboración de planes de igualdad en entidades que por su número de empleadas y empleados no cuentan con la obligación legal de implementarlos, cuenta con una concesión global de 133.828,05 euros, que financiarán estos planes en 11 ayuntamientos, una pequeña empresa y en seis entidades sin ánimo de lucro.

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, ha recordado que "el Gobierno regional apoyará siempre a las entidades y asociaciones que, sin tener obligación legal, quieran desarrollar planes de igualdad propios porque ello mejorará la vida y las condiciones de trabajo de muchas mujeres, y porque es un ejemplo claro de compromiso con la igualdad".

La segunda de las resoluciones financia proyectos que previenen y combaten la discriminación múltiple, atendiendo a las mujeres que la sufren y ayudándoles a abandonar esa espiral de discriminaciones que les impide desarrollar una vida plena. Cuenta con una financiación de 121.765,36 euros con los que ocho entidades sin ánimo de lucro podrán desarrollar sus programas, con una cuantía máxima de subvención de 18.000 euros por proyecto.

Para López Tomé, "se trata de una de las líneas de subvenciones de la Consejería de Igualdad más importante porque atiende a mujeres en situaciones de vulnerabilidad severa, como mujeres migrantes, mujeres con algún tipo de discapacidad o mujeres con otras patologías, a las que pueden sumarse, además, episodios de violencia machista en diversas expresiones.