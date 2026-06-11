C-LM conmemora el Día del Orgullo con una decena de actos en una región "diversa" que rechaza los discursos de odio

Cartel del Gobierno de Castilla-La Mancha para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI - GOBIERNO CLM

TOLEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Avancemos con Orgullo' es el lema escogido por el Gobierno de Castilla-La Mancha para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI el próximo 28 de junio, con una decena de actos propios del Ejecutivo, que este año ha elegido el lema 'Avancemos con Orgullo', en una región "diversa y plural" que rechaza "los discursos de odio".

La bandera LGTBI como elemento de unión estará representada con los colores del arcoíris como "haces de luz", tal y como ha explicado la consejera de Igualdad, Sara Simón, que ha apelado a la necesidad de seguir avanzando "en un camino de reconocimiento, de visibilidad y de libertad, para llegar a un destino donde todas las personas puedan vivir en libertad, donde nadie deba ocultarse o renunciar a ser quien es".

La campaña busca reflejar una "sociedad plural y diversa, incorporando diferentes perfiles, edades, identidades, expresiones de género y enfoques, trasladando la idea de que el orgullo LGTBI no pertenece únicamente a una parte de la ciudadanía, sino que interpela al conjunto de la sociedad".

Castilla-La Mancha se presenta como "un territorio que avanza cuando todas las personas pueden formar parte de un camino común en condiciones de igualdad".

Ha apelado a que las instituciones públicas luzcan "los colores del arcoíris con orgullo", como muestra visible de su compromiso con la diversidad y con todas las personas LGTBI.

LLAMAMIENTO A LOS AYUNTAMIENTOS

Es por ello por lo que ha pedido a los ayuntamientos que pongan en sus edificios oficiales las banderas arcoíris. "Las instituciones están ahí para respaldarles. Y poner una bandera arcoíris es poner una bandera que defiende los derechos de las personas LGTBI y, en definitiva, defiende los derechos humanos".

De esta manera, se traslada el mensaje de apoyo por parte de las administraciones "a aquellas personas que quizás en algún momento hayan podido sentir miedo", generando "un espacio seguro" y trasladando el compromiso de que va a trabajar por garantizar sus derechos y su libertades.

"Sí, hago un llamamiento a todos los ayuntamientos a que este mes se comprometan con las políticas públicas que lleven a que precisamente tengamos una sociedad donde todas las personas podamos vivir en libertad. Independientemente de cómo nos sintamos", ha afirmado

El Gobierno regional acompañará a las asociaciones y a las entidades LGTBI en sus actividades, pero al margen de las mismas, va a celebrar una decena de actividades en toda la región, de carácter cultural y social y reivindicativo.

En todas las provincias habrá marchas con lecturas de manifiesto, en las que se expresará el compromiso ante el conjunto de la sociedad con la defensa de los derechos de las personas LGTBI.

DESTERRAR EL ODIO

La conmemoración del "orgullo" debe servir, ha afirmado Simón, "para desterrar cualquier gesto de odio que aún hoy sigue por desgracia presente en la sociedad".

"Somos más quienes queremos vivir en condiciones de igualdad y de libertad plena, siendo quienes queramos ser y amando a quienes queramos amar. Pero sigue habiendo personas dispuestas a alterar nuestro marco de convivencia. Empoderando los discursos de odio que acaban generando violencia y miedo, y no lo podemos tolerar", ha reivindicado.

Ha apremiado a "vencer precisamente ese miedo que algunas personas se empeñan en seguir manifestando en la sociedad, para tratar de devolver a los armarios a personas que en realidad nunca debieron estar ahí".

"Vamos a trabajar para que Castilla-La Mancha sienta el orgullo de su diversidad desde la igualdad, sienta también ese compromiso con todas las personas LGTBI y que avancemos de la mano para que cada vez seamos más las personas que podamos salir a la calle, que podamos salir en libertad y que podamos salir también mirándonos y viéndonos como plenamente iguales", ha concluido.