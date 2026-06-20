C-LM consolida los Puntos de Encuentro Familiar con cerca de 900 menores atendidos en los cinco primeros meses de 2026

Visita al punto de encuentro familiar de Toledo. - JCCM

TOLEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la consolidación de la red regional de Puntos de Encuentro Familiar como un recurso fundamental para garantizar la protección de la infancia y el derecho de niños, niñas y adolescentes a mantener relaciones familiares seguras.

Hasta mayo de 2026, estos recursos han atendido a 640 familias y 891 menores en toda la región, alcanzando ya más del 75% de las familias atendidas durante todo el año 2025, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, ha visitado este sábado el Punto de Encuentro Familiar de Toledo, acompañada por la coordinadora regional de la entidad Colabora, Noelia Franco de Gracia y todo su equipo, para hacer balance de la actividad desarrollada durante el presente año y conocer de primera mano el trabajo que realizan los profesionales del servicio.

Durante la visita, Tello ha puesto en valor "el trabajo que se está realizando en Castilla-La Mancha en el acompañamiento a las familias y especialmente, el esfuerzo sostenido que estamos desarrollando para proteger a los niños, niñas y adolescentes en contextos familiares que atraviesan situaciones de conflicto, ruptura o especial vulnerabilidad".

En este sentido, ha destacado que los Puntos de Encuentro Familiar constituyen "un recurso esencial para garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes cuando existen situaciones de conflicto familiar, separación o ruptura de la convivencia", subrayando que el objetivo principal es proteger el interés superior del menor y favorecer relaciones familiares seguras.

"Todo ello a través de los Puntos de Encuentro Familiar, que son recursos especializados que permiten que los menores puedan mantener relación con ambos progenitores y con su familia extensa", ha explicado.

En comparación con 2025, cuando la red atendió a 832 familias y 1.173 menores, los datos registrados hasta mayo de este año reflejan una elevada demanda y la consolidación de este recurso especializado en toda Castilla-La Mancha.

Asimismo, los distintos recursos de la región han realizado hasta mayo de este año 1.857 intercambios y 4.452 visitas, manteniendo una intensa actividad de acompañamiento, supervisión e intervención con las familias usuarias del servicio.

La directora general ha señalado que estos datos ponen de manifiesto la consolidación de una red especializada que permite garantizar el cumplimiento de los regímenes de visitas en condiciones de seguridad, prevenir situaciones de conflicto y favorecer una relación adecuada entre los menores y sus progenitores cuando concurren circunstancias especialmente complejas.

REFUERZO DE LA RED REGIONAL

Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con Puntos de Encuentro Familiar distribuidos en las cinco capitales de provincia y en las localidades de Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan, Hellín y Valdepeñas.

La directora general ha subrayado que la Comunidad Autónoma dispone de "una red de nueve puntos de encuentro familiar distribuidos en todo el territorio regional, con una gran respuesta de los profesionales que en ellos trabajan, atendiendo cada vez a un mayor número de familias y de menores para conseguir mejores vínculos familiares".

Hasta mayo de 2026, la provincia de Ciudad Real ha registrado la mayor actividad, con 144 familias y 255 menores atendidos entre los centros de Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas; seguida de Toledo, con 153 familias y 207 menores atendidos entre los centros de Toledo y Talavera de la Reina; Albacete, con 149 familias y 207 menores atendidos entre Albacete y Hellín; Guadalajara, con 103 familias y 159 menores; y Cuenca, con 91 familias y 101 menores.

Para garantizar su funcionamiento, el Gobierno regional ha incrementado la financiación destinada al programa, que pasa de 1,58 millones de euros en 2025 a 1,7 millones de euros en 2026.

En palabras de Tello, "ese es el verdadero valor de estos programas y el compromiso que seguirá guiando la acción del Gobierno de Castilla-La Mancha: situar a las personas, a las familias y a la infancia en el centro de nuestras políticas públicas".

Los Puntos de Encuentro Familiar constituyen un recurso social especializado que facilita el cumplimiento de los regímenes de visitas en un espacio neutral y seguro, garantizando el derecho de niños y niñas a mantener relaciones familiares adecuadas y contribuyendo a prevenir situaciones de violencia o conflicto familiar.