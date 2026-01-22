C-LM constituirá la comisión para coordinar el impacto y la seguridad del eclipse de sol previsto para agosto

Estand de Castilla-La Mancha en Fitur - JCCM

TOLEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el próximo lunes, 26 de enero, se va a constituir la comisión en la que participan varias consejerías del Ejecutivo autonómico, en coordinación con las diputaciones de Cuenca y Guadalajara, para gestionar la seguridad de cara al próximo mes de agosto, cuando está previsto el eclipse solar que será visible desde varios puntos de estas dos provincias.

Se trata de un evento astronómico que atraerá a miles de turistas a la región y requerirá de un operativo específico para velar por la seguridad de aquellos que lleguen hasta las zonas altas de la Comunidad Autónoma para disfrutar de un fenómeno único.

Martínez Guijarro ha visitado el estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. Hoy, el estand regional ha tenido a Cuenca como protagonista de presentaciones y actividades, y se han señalado los datos récord en turismo con los que la región cierra el 2025.

En concreto, el vicepresidente ha apuntado que el sector turístico se ha consolidado en la región como uno de los grandes sectores en la región y que "todavía tiene mucho recorrido de crecimiento". De hecho, las previsiones apuntan a que Castilla-La Mancha va a cerrar el año superando los seis millones de pernoctaciones.

UN AÑO RÉCORD PARA EL TURISMO EN CUENCA

Ahondando en las cifras, Martínez Guijarro ha detallado que 2025 cerrará siendo el año con mejor resultado en viajeros para el conjunto del sector de alojamiento turístico de la provincia de Cuenca. Asimismo, la provincia batirá también el récord de demanda en alojamiento rural, con más de 85.000 viajeros, y se estima -a falta de los datos de diciembre, que se conocerán en breve- que conseguirá una cifra histórica en el acumulado de las pernoctaciones de turismo, con más de 900.000 pernoctaciones.

Esto se traduce, tal y como ha subrayado Martínez Guijarro, en actividad económica y empleo, pues "estamos hablando de que hay más de 6.000 personas empleadas en el sector turístico en la provincia de Cuenca", muchas de ellas en el medio rural, vinculadas al turismo rural, del que la Comunidad Autónoma es referente. Este dato supone, además, que el sector se haya convertido en una herramienta de lucha contra la despoblación.

FITUR, UNA CITA IMPRESCINDIBLE

Durante su visita al escaparate que, hasta el domingo, muestra toda la oferta turística que ofrece la región en Fitur, el vicepresidente primero ha señalado la importancia del apoyo institucional al sector, con tareas de promoción como es esta misma feria. "La base estructural de la oferta turística es la que está ahí: paisaje, patrimonio, naturaleza, cultura, gastronomía*, pero hay que trabajar para confeccionar la mejor oferta posible para hacernos atractivos en un mundo en el que la oferta es cada vez más competitiva".

Ejemplo de que este trabajo funciona es Toroverde, cuyo primer contacto con la región fue hace cuatro ediciones de Fitur y hoy sigue avanzando en la tramitación administrativa para su futuro parque de ecoturismo y multiaventuras en la Sierra de Bascuñana, Cuenca.

Un parque que, tal y como ha recordado, supondrá "un antes y un después en la oferta turística de Cuenca y de toda Castilla-La Mancha", ya que va a atraer a miles de visitantes y cuya apertura está prevista para finales de 2027 o principios de 2028.