C-LM convoca proyectos de innovación educativa con ayudas de hasta 1.000 euros para desarrollar sus iniciativas

Archivo - Innovación en centros educativos. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este lunes, 5 de octubre, la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa para los cursos 2026-2027 y 2027-2028, dirigida a los centros sostenidos con fondos públicos de la región. La iniciativa busca mejorar la calidad educativa mediante nuevas metodologías de enseñanza, fomentar la inclusión y favorecer el desarrollo de competencias del alumnado.

Los centros podrán presentar proyectos individuales o conjuntos, con un máximo de tres centros participantes, en ámbitos como las competencias digitales, Steam, radio escolar, comunicación lingüística, convivencia, igualdad o sostenibilidad. Las propuestas deberán responder a las necesidades educativas identificadas por los propios centros y estar vinculadas a sus planes de mejora, ha informado la Junta en nota de prensa.

El Gobierno regional ofrecerá asesoramiento, formación y recursos didácticos a los centros seleccionados, además de la posibilidad de recibir hasta 1.000 euros por centro para desarrollar sus proyectos, en función de las necesidades justificadas. También se reconocerá la participación del profesorado mediante créditos de formación e innovación educativa.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 6 de octubre al 5 de noviembre de 2026, a través de la sede electrónica de la Junta. Los proyectos se desarrollarán durante dos cursos académicos: el primero se dedicará al diseño, la formación y el inicio de su implantación, mientras que el segundo permitirá completar su desarrollo, evaluación y difusión, antes de finalizar el curso 2027-2028.