C-LM convocará 12.000 plazas públicas hasta 2027, 5.000 en sanidad y 4.000 en educación, si el PSOE gana las elecciones

ALBACETE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará más de 12.000 plazas públicas durante la próxima legislatura si el PSOE continúa gobernando tras los comicios del 28 de mayo. Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo regional y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García-Page, durante su intervención en el 'Foro Conversa: Castilla-La Mancha, destino de inversiones'.

Entrevistado por el jefe de economía de la Ser, Javier Ruiz, en el Casino Primitivo de Albacete, el candidato del PSOE a la reelección ha señalado que de esas 12.000 contrataciones públicas, 5.000 se realizarán en el ámbito sanitario y 4.000 en el educativo.

"En esta región el peso del servicio público está por encima que en otros sitios, por eso necesitamos empujar más fuerte", ha defendido García-Page, detallando que con estas contrataciones públicas no buscan reducir el paro, sino "reforzar los servicios públicos".

En este sentido, ha recordado los "más de 800 sanitarios despedidos en Albacete durante el Gobierno de Cospedal" o "los más de 500 en Cuenca", lo que, asegura, "provocó una caída de casi seis puntos del PIB de la ciudad y la comarca conquense".

Del mismo lado, ha dicho que en Castilla-La Mancha se debe hacer un mayor esfuerzo con los servicios públicos por las características del territorio. "Madrid ha perdido cerca de 300.000 habitantes, se van porque es difícil vivir allí y muchos de ellos vienen a Guadalajara o Toledo, pero la gente no viene a centros concertados o a clínicas privadas, vienen al servicio público. A mí me interesa que se abran clínicas privadas, pero solo se abren cuando hay negocio. En nuestra región, o lo hacemos público o no hay sanidad", ha explicado.

PEDIRÁ MÁS FLEXIBILIDAD EN LA PAC

Por otra parte, sobre la situación de sequía que atraviesa el campo, Page ha anunciado que el próximo viernes viajará a Bruselas y aprovechará para pedir "más flexibilidad" en la nueva PAC. "Ya hemos pedido también que parte de los fondos de desarrollo rural se puedan destinar a ayudar o compensar las pérdidas del sector agrario derivadas de la sequía, pero nos tiene que autorizar Bruselas", ha concluido.