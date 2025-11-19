C-LM crea el nuevo Consejo Asesor de Asuntos Taurinos en apoyo a un sector con fuerte tradición en la región

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha decidido, en su última reunión, crear y regular el Consejo Asesor de Asuntos Taurinos de Castilla-La Mancha. Así lo ha adelantado la portavoz del Gobierno, Esther Padilla, en su rueda de prensa habitual para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Padilla ha reconocido que el Consejo Asesor de Asuntos Taurinos "viene a sustituir a la Mesa la Tauromaquia, que se creó en el 2014, para dotarlo de un funcionamiento más ágil, más eficaz y más productivo para trabajar, promover y proteger al sector de la tauromaquia, tanto desde el punto de vista cultural, económico, como de una tradición que está implantada con arraigo en muchos lugares de Castilla-La Mancha en muchos municipios de nuestra región".

La consejera Portavoz ha enumerado las principales diferencias con respecto a la Mesa de la Tauromaquia, entre ellas, "se reduce sus miembros a 23, la Mesa de la Tauromaquia se componía de 26 y se elimina la figura del coordinador general". Además, ha adelantado, "ahora la composición será de una presidencia, que ostentará el titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y dos vicepresidencias que ocuparán las viceconsejerías que ostentan competencia, son las de Cultura y de las competencias en protección ciudadana".

Además, Padilla ha señalado que "existirán 19 vocalías en las que estarán representado todos los actores que tienen algo que decir en el mundo de la tauromaquia", es decir, "entidades locales, porque son los organizadores de muchos de los festejos taurinos que se celebran; representantes de los presidentes de las plazas de toros, de los delegados gubernativos, de las asociaciones ganaderas, de los organizadores de los espectáculos de tauromaquia y festejos taurinos populares".

También formarán parte del nuevo órgano los representantes de "los abonados y aficionados, los colegios profesionales de Veterinaria y de Medicina, así como dos personas de reconocido prestigio entre los profesionales taurinos y cuatro representantes de las consejerías competentes en materia de ganadería, sanidad, espectáculos y turismo, así como los titulares de las delegaciones provinciales de la Consejería competente también en los espectáculos públicos, que en este caso son los delegados y delegadas de la Consejería de Hacienda".