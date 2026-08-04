C-LM culmina la implantación de la transfusión sanguínea prehospitalaria en sus cuatro helicópteros sanitarios

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, en su visita a los helicópteros medicalizados. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha culminado la implantación de la transfusión sanguínea prehospitalaria en los cuatro helicópteros sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), avance que permitirá garantizar esta capacidad asistencial en cualquier punto del territorio regional y seguir mejorando la respuesta a los pacientes con hemorragias graves y otras situaciones críticas antes de su llegada al hospital.

Según informa el Ejecutivo autonómico, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha visitado la base del helicóptero sanitario Gigante 4, en Toledo, donde ha destacado que este proyecto "vuelve a demostrar que la innovación sanitaria solo tiene sentido cuando sirve para salvar vidas y para ofrecer la misma respuesta asistencial a cualquier ciudadano, viva donde viva".

Con la incorporación de los helicópteros con base en Toledo y Albacete al programa de transfusión prehospitalaria, el Gobierno regional completa un despliegue iniciado en 2014 con el helicóptero de Ciudad Real y ampliado posteriormente al de Cuenca.

"Hoy podemos decir que cualquier ciudadano de Castilla-La Mancha que sufra una hemorragia grave y precise una transfusión urgente puede recibir ese tratamiento incluso antes de llegar al hospital. Estamos acercando la medicina crítica al lugar donde se produce la emergencia, porque en estos casos cada minuto cuenta", ha afirmado Fernández Sanz.

La transfusión precoz constituye una de las actuaciones más determinantes para aumentar la supervivencia de pacientes con hemorragias masivas derivadas de accidentes de tráfico, traumatismos graves, hemorragias digestivas, roturas de aneurisma u otras situaciones de extrema gravedad.

La evidencia científica demuestra que cada minuto de retraso en el inicio de un protocolo de transfusión masiva incrementa la mortalidad aproximadamente un cinco por ciento, por lo que disponer de esta capacidad desde el primer momento resulta decisivo.

Además de atender directamente a los pacientes, los helicópteros sanitarios actúan como auténticos "bancos de sangre volantes", pudiendo suministrar componentes sanguíneos a otras unidades de emergencias cuando la situación lo requiere y reforzando así la capacidad de respuesta del conjunto del sistema sanitario regional.

El consejero ha querido reconocer expresamente el trabajo de todos los profesionales implicados en este proyecto. "Detrás de este avance hay muchos años de esfuerzo, innovación y coordinación entre los equipos de emergencias, los centros de transfusión y los profesionales sanitarios. Gracias a ellos, Castilla-La Mancha vuelve a situarse a la vanguardia de la atención a las emergencias sanitarias", ha señalado.

EXTENDER LA CAPACIDAD DE TRANSFUSIÓN A LAS UNIDADES TERRESTRES

Tras culminar el despliegue en la flota aérea, el Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará el próximo mes de septiembre una nueva fase del programa destinada a incorporar progresivamente la capacidad de transfusión sanguínea a las unidades móviles terrestres de emergencias, priorizando aquellos recursos con mayor necesidad asistencial y estratégica.

"Nuestro compromiso no termina aquí. El siguiente paso será llevar esta capacidad también a las unidades terrestres para seguir acercando la medicina crítica avanzada allí donde se encuentra el paciente. Queremos que el tiempo juegue cada vez más a favor de la vida", ha anunciado Fernández Sanz.

Así, Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma de España en incorporar la transfusión sanguínea a las UVI móviles del sistema público de emergencias, ha explicado el consejero, quien ha precisado que el objetivo inicial en esta nueva etapa es implantar este procedimiento en cinco UVI's móviles, una por provincia, comenzando el despliegue en la unidad de Guadalajara.