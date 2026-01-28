C-LM cumplirá con deducciones fiscales prometidas en 2026 y su trámite legislativo se materializará en primer semestre

La consejera Portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha remarcado que el Ejecutivo regional cumplirá con la aplicación de deducciones fiscales que planteó para 2026 precisando que su trámite legislativo se materializará en el primer semestre del año.

A preguntas de los medios en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno, Padilla ha afirmado que el compromiso de la Junta era que "entraran en la próxima declaración de la renta".

Estas deducciones fiscales se articularán mediante la Ley de Acompañamiento a los presupuestos regionales de la Junta y a través de otras modificaciones legislativas, ha indicado Padilla.

Respecto a las críticas del presidente del PP Paco Núñez sobre estas deducciones fiscales, Padilla ha cuestionado que el líder del PP plantee dudas, "cuando siempre" se han puesto en marcha y "son miles y miles los castellanomanchegos los que se han beneficiado de ellas", citando algunas relacionadas con la ley de despoblación, vivienda o inflación.

"Me gustaría que Núñez aclarara esa promesa de reducción de impuestos que plantea, que diga qué servicios va a dejar de prestar, porque el PP siempre habla, cuando está en la oposición, de reducción de impuestos y cuando llega el Gobierno, hace lo contrario", ha criticado.

Al respecto de esta crítica, Padilla ha garantizado que las deducciones fiscales comprometidas por el presidente regional, Emiliano García-Page, en octubre en el Debate del Estado de la Región, se llevarán a cabo. "Claro que cumpliremos", ha aseverado.

OPOSICIÓN DOCENTES

De otro lado ha aludido a la Resolución que se publica este miércoles, por la que se convoca concurso posición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en la región, reseñando que se plantean 543 nuevas plazas y esta convocatoria tiene como objetivo alcanzar la tasa de interinidad del 8%.

Además, con esta convocatoria los docentes interinos deberán realizar la solicitud para participar, aunque no estarán obligados a presentarse a la primera prueba para mantenerse en bolsa ordinaria.

"De este modo, garantizamos que nadie pierda su derecho a trabajar por no poder o no querer presentarse a una prueba concreta, evitando incertidumbres innecesarias. Inscribirse es obligatorio, presentarse al examen es voluntario para seguir siendo interino", ha incidido.