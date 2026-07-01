C-LM da luz verde al nuevo IESO de Ocaña 'Amalia Avia' con un presupuesto de 10 millones y capacidad para 600 alumnos

La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la licitación para la construcción del que será el nuevo IESO del municipio de Ocaña (Toledo) por 10 millones de euros y que llevará el nombre de la artista de Santa Cruz de la Zarza, Amalia Avia.

La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha señalado, respecto a los plazos, que la licitación estará "en una semana" para "empezar las obras en seis meses y un plazo de ejecución de 14 meses". La actuación se ha diseñado para ejecutarse en dos fases constructivas, aunque ambas se licitarán conjuntamente.

El centro se ubicará en la calle Retamas, en una parcela de más de 8.600 metros cuadrados, seleccionada por el Ayuntamiento de Ocaña por su idoneidad; y una superficie construida de 4.100 metros. Además, se levantará en una zona próxima a los actuales IES 'Alonso de Ercilla' y 'Miguel Hernández', así como al CEIP 'Pastor Poeta', favoreciendo la creación de un importante núcleo educativo en la localidad.

Además, se ha reservado un espacio para una futura ampliación destinada a enseñanzas de Bachillerato, lo que permitirá seguir ampliando la oferta educativa del centro en función de las necesidades de escolarización, ha informado la Junta en nota de prensa.

El IESO 'Amalia Avia' será un centro educativo de cinco líneas adaptado a las necesidades actuales y futuras del municipio y la comarca. En conjunto, el instituto contará con 20 aulas de Educación Secundaria Obligatoria, además de espacios específicos para la enseñanza de música, plástica, tecnología y ciencias, aulas de apoyo y desdoble, departamentos didácticos y dependencias administrativas.

También, dispondrá de biblioteca, sala multiusos, cafetería, gimnasio con vestuarios, zonas deportivas y espacios exteriores cubiertos destinados a la convivencia y al desarrollo de actividades educativas.

En palabras de la responsable autonómica, "el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con la educación pública de calidad para nuestros niños y niñas". En concreto, con este nuevo IESO se beneficiarán un total de 600 alumnos y alumnas de Ocaña y de la comarca.

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE ALMANSA

Además, la consejera ha adelantado otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno como es la adjudicación de las obras del Conservatorio Profesional de Música 'Jerónimo Meseguer' de Almansa por 4,9 millones de euros (4.944.996,08 euros) a la empresa Urbialba, S.L., quien dispondrá de un plazo de ejecución de 15 meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo de la obra. Las obras se ejecutarán con fondos Feder del plan operativo 2021-2017.

La portavoz del Ejecutivo regional ha querido destacar "la voluntad tanto del Gobierno como del Ayuntamiento de Almansa para eliminar los obstáculos y desbloquear esta infraestructura para poder avanzar" en un proyecto del que se beneficiará alumnado tanto de Almansa como de los pueblos cercanos.

Padilla ha insistido en que esta nueva infraestructura se va a sumar a los conservatorios de música y danza que ya hay en Castilla-La Mancha. Entre los de titularidad de la Junta de Comunidades, ocho de música y dos de danza, además del Conservatorio Superior de Música, de Albacete.