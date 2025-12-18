C-LM declarará Elemento de Interés Patrimonial el Mural de Carpe del IES Universidad Laboral de Toledo

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a iniciar el expediente para declarar Elemento de Interés Patrimonial el Mural de Carpe en el IES 'Universidad Laboral' de la ciudad de Toledo.

Así lo ha dado a conocer la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, durante la inauguración del XXIV Certamen Cultural 'Virgen de las Viñas', donde ha añadido que esta resolución de inicio del expediente será publicada mañana viernes 19 de diciembre en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, tal como ha informado la Junta por nota de prensa.

Carmen Teresa Olmedo ha explicado que "constatando los valores patrimoniales de este bien estamos dando procedimiento de declaración como Elemento de Interés Patrimonial, lo que contribuirá a poner en valor este patrimonio y se logrará una mayor conciencia de su importancia artística".

El Mural de Carpe está realizado por Antonio Hernández Carpe, conocido en los círculos artísticos como Carpe y que fue un destacado muralista, gran dibujante y virtuoso creador, que cultivó todos los géneros. Su pintura presenta un dibujo de antecedentes e influencias cubistas y una paleta de colores nítidos.

Fue en 1972 cuando Hernández Carpe recibió el encargo de un mural para decorar el muro oeste del vestíbulo y la escalera del Pabellón 1, edificio docente del Centro de Universidades Laborales de Toledo. En él se proyecta un mural de pintura figurativa que representa las cosas humildes, las más próximas de la vida de cualquiera, tal y como ha explicado la viceconsejera de Cultura y Deportes.

El mural se encuentra realizado sobre el muro preparado, revocado de textura rugosa, lo que permite una mejor fijación de la pintura. El autor utilizó una técnica en seco y al óleo, empleando una pasta de pintura muy disuelta en aceites y secativos, dispuesta en capas finas, que actúa por transparencia y veladura, dejando que trepe el color del soporte.

El Certamen Cultural 'Virgen de las Viñas' cumple este año su edición número 24 y en ella se reconocen a destacados artistas en el mundo del periodismo, la escultura y la pintura. Durante su celebración, Carmen Teresa Olmedo ha reafirmado el compromiso de Rafael Torres con el sector empresarial y cultural de Castilla-La Mancha.