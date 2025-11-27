C-LM decreta servicios mínimos de un día festivo ante la huelga de Personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Archivo - Personal sanitario. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha establecido los servicios mínimos en materia de asistencia sanitaria prestada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, con motivo de la huelga del colectivo de Personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) convocada con carácter nacional, desde las 0.00 horas a 23.59 horas de este viernes.

Según consta en la resolución que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en el ámbito de la Atención Primaria se garantizará la atención urgente en cada Zona Básica de Salud con los efectivos propios de un día festivo.

Con carácter general, en centros hospitalarios y de atención especializada se garantizará la atención urgente con los efectivos propios de un día festivo.

Además de dicha atención urgente, se garantizará la plena asistencia sanitaria programada a pacientes afectados por patologías críticas o especialmente graves en los que la secuencia temporal de sus diagnósticos o tratamientos puedan verse afectados si se produce una reprogramación o aplazamiento por afectar negativamente a su situación y/o evolución clínica.

Alude Sanidad a los pacientes de diálisis, para los que se garantizará la totalidad de la actividad programada y la urgente con el 100% de los efectivos; el Hospital de Día Oncohematólogico, donde se garantizará la totalidad de la actividad programada y la urgente con el 100% de los efectivos y la Oncología Radioterápica, donde se garantizará la continuidad de la totalidad de los tratamientos en curso con el 100% de los efectivos.

De igual modo, en las Unidades de reproducción asistida y fertilidad, se garantizará la continuidad de la totalidad de las pruebas diagnósticas necesarias para los tratamientos en curso con el 100% de los efectivos.

Para garantizar el resto de la atención sanitaria no urgente en los supuestos que proceda, tanto en centros donde ordinariamente no se tiene asignado turno de trabajo los días festivos como en aquellos otros que sí los tienen, los servicios mínimos serán del 25% de los efectivos de un día ordinario, con redondeo al entero superior la fracción que pudiera resultar y en cualquier caso un mínimo de 1 efectivo.

La designación del personal que prestará los servicios mínimos en los distintos Centros, Servicios y Unidades afectadas será realizada por las personas titulares de los distintos órganos gestores.