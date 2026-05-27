C-LM defiende que la propuesta de Ministerio del AVE Madrid-Extremadura no sustituye la de que Toledo cuente con parada

La consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha afirmado, tras el nuevo estudio informativo del AVE Madrid-Extremadura del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que este no va conllevar que se sustituya la opción de que Toledo siga contando con una parada.

"En lo que depende de este gobierno tengan muy claro que lo reivindicaremos hasta que se produzca, si en algún momento se duda de la implantación de la estación de AVE en Toledo", ha afirmado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, a preguntas de los medios en rueda de prensa.

Tras pedir confianza en la propuesta que hace el Ministerio, ha demandado agilidad en la ejecución del proyecto, "que lleva muchísimo retraso", una demora que viene de la época en la que gobernaba el PP.

Así, se ha alegrado de que el Ministerio finalmente opte por escuchar la propuesta que hizo el Gobierno de Castilla-La Mancha, "y ahora lo que quiere es impulsar la ejecución de ese proyecto". Ante cualquier duda, ha advertido que el Gobierno regional "estará enfrente", porque defiende que haya parada en la ciudad de Toledo.

Sobre la moción de Vox Toledo pidiendo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando, sean declaradas personas 'non gratas' como responsables políticos de que "la ciudad no cuente con parada del AVE Madrid-Extremadura", Padilla ha señalado que no le vale esta propuesta, pues ambos representan a dos administraciones que han impulsado un "proyecto que se paralizó en época de gobierno del Partido Popular".