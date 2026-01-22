C-LM define las prioridades del cuarto ciclo de planificación hidrológica en el Consejo Regional del Agua

Reunión del Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo. - JCCM

TOLEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, ha activado la convocatoria del Consejo Regional del Agua que se celebrará presumiblemente a finales de febrero para iniciar los trabajos de las propuestas a los Esquemas de Temas Importantes (EpTi) del cuarto ciclo de planificación (2028-2033) en las siete demarcaciones hidrográficas que afectan a la región (Tajo, Guadiana, Segura, Júcar, Guadalquivir, Ebro y Duero).

Así lo ha asegurado la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, quien ha asistido hoy en Madrid al Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) celebrado en su sede, junto al director gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, donde se han presentado el desarrollo del proceso del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033), según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Montserrat Muro ha reiterado la importancia de que este proceso incorpore las necesidades y propuestas que Castilla-La Mancha va a presentar a los Esquemas de Temas Importantes, en colaboración con los distintos sectores y agentes que están representados en el Consejo Regional del Agua, "en un momento decisivo para la defensa de los intereses hídricos de la región".

Durante su intervención, Montserrat Muro ha subrayado la relevancia de que este nuevo ciclo de planificación incorpore de forma efectiva las necesidades y prioridades de Castilla-La Mancha, tanto en materia de abastecimiento urbano como de desarrollo socioeconómico, regadío y protección ambiental. En este sentido, ha señalado que la convocatoria del Consejo Regional del Agua se produce "en un momento decisivo para la defensa de los intereses hídricos de la región", dado el impacto que las decisiones que se adopten tendrán en la planificación hidrológica de la próxima década.

La directora de la Agencia del Agua ha remarcado que el Gobierno regional afronta este proceso "con voluntad de diálogo, rigor técnico y participación", contando con los distintos sectores, agentes sociales, económicos y ambientales representados en el Consejo Regional del Agua. "Castilla-La Mancha va a presentar sus propuestas a los Esquemas de Temas Importantes de manera consensuada, escuchando al territorio y defendiendo un modelo de gestión del agua justo y sostenible para los intereses de la región", ha afirmado.

PROPUESTAS A LOS ESQUEMAS DE TEMAS IMPORTANTES HASTA EL 28 DE MAYO

Asimismo, Montserrat Muro ha insistido en que el Ejecutivo autonómico considera imprescindible que el cuarto ciclo de planificación contemple un programa de infraestructuras hidráulicas resilientes, capaces de dar respuesta a los retos actuales y futuros.

"Hablamos de garantizar el abastecimiento a la población, el desarrollo del regadío y la actividad económica, pero siempre desde el respeto a la sostenibilidad de nuestros ríos y ecosistemas, en un contexto marcado por los efectos del cambio climático", ha señalado la directora.

Muro ha explicado que los Esquemas de Temas Importantes constituyen la etapa previa a la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca. En esta etapa se identifican los principales problemas de cada demarcación y se presentan alternativas preliminares para abordarlos, que posteriormente deberán desarrollarse en los planes definitivos.

Los documentos se publicaron el pasado 29 de noviembre de 2025 y se podrán presentar alegaciones hasta el 28 de mayo de 2026, cualquier persona interesada podrá presentar propuestas, observaciones y sugerencias dirigidas a los organismos de cuenca competentes. Una vez concluido ese proceso, se procederá a redactar la propuesta de plan hidrológico, que también se someterá a un proceso de participación pública previsto para los últimos meses de 2026.

Al respecto, ha recordado la responsabilidad de las confederaciones en el cumplimiento de las medidas que se proponen en los distintos ciclos de planificación pues todavía quedan pendientes muchas de ellas. De hecho, su grado de ejecución es del 6 por ciento, según se expuso en el Consejo Nacional del Agua que se celebró en diciembre. Al igual que sucede con la propuesta de modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, con dos años de retraso en su aplicación.

Finalmente, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de participar activamente en todos los órganos de planificación y gobernanza del agua, defendiendo una gestión "basada en criterios técnicos, que permita asegurar el futuro hídrico de la región y garantizar agua de calidad y en cantidad para los ciudadanos".