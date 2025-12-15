C-LM desactiva el Meteocam en la provincia de Albacete al finalizar la alerta de la Aemet

Archivo - Tormenta - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado a las 8.00 horas de este lunes, día 15, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en Fase de Alerta --Situación Operativa 0-- en la provincia de Albacete, una vez finalizados los avisos de alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El Ejecutivo castellanomanchego activó el sábado dicho plan tras el aviso emitido por la Aemet, de nivel naranja por fuertes lluvias, para la comarca albaceteña de Alcaraz y Segura. Dicho aviso comenzará las 9.00 horas, finalizando a las 23.59 horas, y adviertía de la posibilidad de registrar una precipitación acumulada de 30 milímetros en 1 hora y 80 milímetros en 12 horas.

Desde las 00.00 horas hasta las 5.59 horas del lunes día 15, Aemet emitía para la misma comarca un aviso de nivel amarillo por precipitación acumulada de 60 milímetros en 12 horas y adviertía de la posibilidad de registrar una precipitación acumulada: 80 milímetros en 12 horas.

Además, también en la provincia albaceteña, la Aemet elaboraba avisos de nivel amarillo por lluvias en la comarca de Hellín y Almansa, con una precipitación acumulada en 12 horas de 60 milímetros, también a partir de las 9.00 horas del domingo y finalizando en la medianoche.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 se procedió a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que pudiesen establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.